Abogados Cristianos denuncia por "escarnio" al alcalde de Barcelona por el cartel de La Mercè 2025

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia pública por presunto "delito de escarnio" contra el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, por el vídeo que acompaña al cartel promocional de las fiestas de La Mercè 2025, según ha informado la entidad en un comunicado este martes.

En la denuncia, presentada el pasado viernes en un juzgado de Barcelona y a la que ha tenido acceso Europa Press, la fundación considera que Collboni es el responsable último de este cartel, que para la entidad supone una "vejación, una injuria y un ultraje hacia los sentimientos religiosos y las creencias católicas".

En el anuncio, obra del cineasta Lluís Danés, aparece una figura femenina con corona sobre un retablo, que Abogados Cristianos sostiene que "evoca la simbología de la Virgen" de la Mercè y que, en el vídeo promocional que acompaña al cartel, se levanta la falda para bailar.

Añade que aparece vestida como un personaje circense más, rodeada de acróbatas y cabezudos, y levantándose la falda en medio de un espectáculo de baile sobre un retablo que ha sido convertido en un "carro de feria", lo que consideran que es una vulgar representación y una grave falta de respeto, textualmente.

La fundación critica que el anuncio mezcle "el imaginario circense propio de un 'freak show' con la iconografía religiosa" y sostiene que tanto el Arzobispado como varios partidos políticos --PP y Vox-- ya han mostrado su malestar.

Sostiene que el cartel tiene una "intención deliberada de ofender" y pide que se cite a declarar al alcalde en calidad de denunciado y al autor en calidad de testigo.

NIEGAN QUE SEA UN RETABLO

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona defiende la libertad creativa del autor que "en ningún caso se ha inspirado en ningún motivo o figura religiosa para diseñar el cartel".

Añaden que, como Danés explicó, la figura femenina representada aparece sobre un carro, que es homenaje a los teatros ambulantes y la cultura popular mediterránea, así como a Barcelona por su larga tradición teatral, sobre todo en el Paral·lel, y no un retablo, y que "no hay dogma ni símbolos ambiguos".

"Cuando recibí el encargo de hacer el cartel de La Mercè 2025 tuve claro que quería ir más allá de una imagen estática. Quería hacer una obra que respirara, que saliera a la calle, que se dejase vivir. Así es como nació este carro: un artefacto poético, inclusivo, respetuoso y festivo que quiere conectar con todo el mundo, sin excepciones ni barreras, a través de la emoción y la belleza", aclaró Danés.

El carro, prosigue, es una invitación a jugar, a mirar con curiosidad y a sentirse parte de una cosa compartida, y por eso recoge elementos musicales, circenses, de la gastronomía y cultura popular.

