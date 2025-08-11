Espana agencias

Un padre se enfrenta en Jaén a 34 años de cárcel tras ser acusado de violar a su hija de 10 años

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un padre se enfrenta a 34 años de prisión por agredir sexualmente a su hija de 10 años. Es la petición del Ministerio Fiscal tras acusarlo de dos delitos de agresión sexual y otro delito continuado de abusos sexuales.

Además de la pena de prisión, Fiscalía solicita que se le impongan 24 años de libertad vigilada y otros 24 años de prohibición de comunicarse o acercarse a su hija.

También pide que se inhabilite durante 15 años para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido que conlleve contacto regular y directo con menores de edad.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama que indemnice a su hija en 30.000 euros en concepto de daños morales sufridos.

Los hechos por los que le acusa Fiscalía se remontan a marzo de 2027 cuando, tal y como señala el escrito de calificación provisional recogido por Europa Press, el acusado, con la excusa de explicarle la reproducción acabó violando a su hija de 10 años. A los dos años se volvería a repetir otra violación.

Entre una y otra agresión sexual, la niña, que ya es mayor de edad, relató que su padre "aprovechaba cualquier ocasión para realizarle tocamientos" de índole sexual, con la advertencia de que "no contará nada a nadie o que le pegaría y no volvería más a ver más a su madre". A ello se le suma agresiones físicas como bofetadas si no accedía a sus deseos.

El juicio se iba a celebrar inicialmente en la Audiencia de Jaén el pasado 18 de junio pero acabó siendo aplazado por coincidencia para los abogados con otros juicios. De esta forma, está previsto que pueda volver a celebrarse después de las vacaciones de verano y en todo caso, antes de que finalice el año.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pedro Sánchez se reunirá con el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, el 3 de septiembre en Downing Street

Pedro Sánchez se reunirá con

PP-A califica de "magnífica" la gestión de emergencia en incendio de la Mezquita: "Se actuó en tiempo y forma"

PP-A califica de "magnífica" la

Orriols (AC) augura que Junts va a "desaparecer" por ambiguo y ve a Puigdemont debilitado

Orriols (AC) augura que Junts

Buruaga apela a la "igualdad" y convoca a la sociedad cántabra a "exigir el mismo trato" que el resto de comunidades

Buruaga apela a la "igualdad"

Abascal critica el "silencio" de obispos con Sánchez tras el apoyo a la comunidad musulmana por la moción de Jumilla

Abascal critica el "silencio" de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Evacuados 700 vecinos de cuatro

Evacuados 700 vecinos de cuatro localidades por el incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora)

Avería en Renfe: un incidente obliga a parar un trayecto Madrid-Cádiz en plena ola de calor y otro tren desaloja a 130 personas en Tarragona

Un menor de 12 años agrede sexualmente a su vecino de 5 con autismo: la víctima le contó a su madre que le obligaba a realizarle felaciones a cambio de juguetes

Dos años de cárcel por agredir sexualmente a una mujer que conoció en Tinder: aprovechó que se quedó dormida por su medicación para meterla desnuda en su cama

Santiago Abascal carga contra los obispos por defender a la comunidad musulmana de Jumilla: “No sé si su posición es por los ingresos públicos que reciben o por los casos de pederastia”

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 agosto

El “cazador de okupas” que se mete a vivir con ellos y los molesta hasta que se van: “No lastimo a nadie, no los echo, no los saco a la fuerza”

Un abogado explica la ley que no puedes pasar por alto: “A uno de nuestros clientes le costó más de 40.000 euros”

El ‘truco’ de algunas bodegas españolas para sortear los aranceles de Trump: la clave está en la localización de los viñedos

DEPORTES

‘Las del bombo’ o ‘las

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol