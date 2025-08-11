Espana agencias

PSOE-A reivindica a Montero como su principal "valor" y "mejor candidata" y evita especular sobre su salida del Gobierno

Por Newsroom Infobae

Guardar

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha defendido que la secretaria general de su partido, María Jesús Montero, es "el valor más importante que tiene el PSOE de Andalucía" actualmente y la "mejor candidata" que puede presentar a las próximas elecciones andaluzas, al tiempo que ha evitado pronunciarse sobre cuándo cree que debe dejar sus responsabilidades como vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda para dedicarse en exclusiva a su labor como líder de los socialistas andaluces.

"María Jesús Montero va a hacer, sin ninguna duda, lo mejor para el país, para Andalucía y para su organización política", ha sentenciado María Márquez en una entrevista concedida a Europa Press al ser preguntada por el momento en el que considera que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda debería dejar esos cargos para centrarse con exclusividad en su candidatura a la Junta para los próximos comicios andaluces, previstos en junio de 2026.

La 'número dos' del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en la nueva etapa que la federación andaluza inició al hilo de su Congreso regional de febrero, del que María Jesús Montero salió ratificada como secretaria general, ha defendido que la líder de su partido es "el valor más importante que tiene el PSOE de Andalucía" y "la política mujer andaluza mejor posicionada en el tablero de este país".

En esa línea, ha replicado a las críticas que desde el Ejecutivo andaluz presidido por Juanma Moreno (PP-A) se vierten sobre el Gobierno de Pedro Sánchez y su trato respecto a Andalucía, y ha aseverado que "es mentira" que desde esa instancia "se perjudique a Andalucía".

"Todo lo contrario: nunca Andalucía ha recibido más dinero que con María Jesús Montero al frente de las cuentas públicas de este país", ha agregado María Márquez, que al respecto ha puesto de relieve que la administración andaluza "recibe 53.800 millones de euros más que cuando gobernaba (Mariano) Rajoy" (PP).

Al hilo, la dirigente socialista ha agregado que cuando el entonces Gobierno de Rajoy "quitaba 11.000 millones de euros" a Andalucía y desde el PSOE-A, entonces al frente de la Junta, le reclamaban "más presupuesto" al Ejecutivo central, el actual presidente Juanma Moreno, entonces en la oposición en Andalucía, "decía que ejercíamos un patético victimismo".

"Pues si cuando nos quitaban 11.000 millones de euros éramos patéticos, ahora que (Andalucía) recibe 53.800 millones de euros más y se queja, ¿quién es el patético?", ha venido a preguntar la vicesecretaria general del PSOE-A a Moreno, de quien ha criticado que "no para de mentir y de confrontar con María Jesús Montero".

Ahora plantea "que (la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda) se vaya del Gobierno de España porque él quiera", ha seguido criticando María Márquez respecto de Juanma Moreno, a quien ha reprochado un comportamiento "tan irresponsable como ridículo" al reclamar que la secretaria general del PSOE-A deje sus cargos en el Ejecutivo central.

"CONFIANZA PLENA" EN MONTERO

En todo caso, la 'número dos' de la dirección de los socialistas andaluzas ha dicho tener "confianza plena en lo que haga" María Jesús Montero, al tiempo que ha instado al presidente de la Junta a que "se deje de estar intentando distraer todo el rato con debates públicos absurdos", como el de "que si María Jesús Montero se tiene que ir o no del Gobierno", y en esa línea se ha preguntado si es que Juanma Moreno pretende "querer tenernos entretenidos con debates estériles para no hablar de lo realmente importante", como sería la situación de la sanidad pública andaluza, según ha citado María Márquez a modo de ejemplo.

Sobre la situación actual del PSOE-A tras el relevo en su liderazgo materializado a principios de año de la mano de María Jesús Montero en sustitución de Juan Espadas, María Márquez ha defendido que "el Partido Socialista siempre va a mejor, y la fortaleza más grande que tiene el PSOE de Andalucía en estos momentos es su unidad".

EL PSOE-A "HA ELEGIDO A LA MEJOR" LÍDER

También ha sostenido que el PSOE-A "ha elegido a la mejor", a María Jesús Montero, como líder, de quien ha señalado que "nunca se fue" de Andalucía "porque siempre estuvo" y "siempre ha beneficiado" a esta comunidad de la que es originaria "desde todas las posiciones en las que ha ejercido su labor política".

En esa línea, María Márquez ha planteado que "si nos ha ido bien a los andaluces y hemos recibido más dinero que nunca con una ministra socialista andaluza en Hacienda, cómo no nos va a ir de bien a los andaluces con esa mujer al frente de la presidencia de la Junta de Andalucía" tras las próximas elecciones, y al hilo ha reivindicado la propuesta de quita de deuda que la vicepresidenta planteó hace unos meses a los gobiernos autonómicos y que el presidente de la Junta ha rechazado aceptar.

"Eso es lo que le importa a Moreno que se puedan sanear las cuentas públicas de todos los andaluces para poder invertir en sanidad, en viviendas, para poder ayudar a los autónomos, a los trabajadores de esta tierra, para que se generen nuevos sectores productivos vinculados a las energías renovables, para que la gente joven que está estudiando ingeniería en estos momentos pueda invertir aquí todo el capital humano y conocimiento que estamos formando para que esta tierra sea puntera", ha comentado María Márquez, que ha criticado que al presidente de la Junta, "cuando algo es bueno para Andalucía pero viene del Gobierno de España, no le gusta".

Así las cosas, la vicesecretaria general del PSOE-A ha sentenciado que "sin ninguna duda" que el liderazgo de María Jesús Montero está beneficiando al PSOE andaluz, y ella es "la mejor candidata que podría tener el PSOE de Andalucía para afrontar este momento".

También ha querido dejar claro que el PSOE-A no ha venido a hacer oposición al Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía para "caerle bien" a él, sino para "ponerle voz a los andaluces que sufren por culpa" de las políticas del líder del PP-A, de quien María Márquez ha criticado que "está acostumbrado a estar rodeado de palmeros que están todos los días diciéndole que es el mejor del mundo", cuando "esa no es la política, ni lo que esperan los ciudadanos de sus servidores públicos", a quienes la gente, según ha añadido María Márquez, espera que sean "políticos empáticos, que no vayan con cordones de seguridad en el patio del Parlamento para que nadie se les acerque".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

IU apunta a una "negligencia" del Cabildo tras el incendio de la Mezquita de Córdoba

IU apunta a una "negligencia"

La Fiscalía de Madrid pide investigar a Leire Díez por posible intento de soborno a dos fiscales

La Fiscalía de Madrid pide

Albares remarca que el Gobierno no reconocerá "nunca" la ocupación de Israel de la ciudad de Gaza

Albares remarca que el Gobierno

ERC exige al Gobierno promover en la UE el embargo total de armas a Israel y la suspensión del acuerdo de asociación

ERC exige al Gobierno promover

La Bolsa española abre con un ascenso del 0,32 % y se mantiene en máximos desde 2008

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una familia de Segovia demanda

Una familia de Segovia demanda a Disneyland París por tener atracciones cerradas: la jueza rechaza su solicitud de reembolso al ser “desproporcionada”

“No arriesgaré mi carrera”: un piloto se niega a volar después de que un pasajero fume marihuana en el avión

Más de mil euros por viajes astrales con ayahuasca: desmantelada una organización que anunciaba por internet retiros espirituales con consumo de drogas

Una de las tiendas más emblemáticas de Madrid reabre sus puertas: “Un retail cultural y tecnológico con una trayectoria de más de 30 años”

Un carpintero con parte de un dedo amputado por un accidente laboral no consigue la incapacidad permanente parcial

ECONOMÍA

El fenómeno de los ‘turistas

El fenómeno de los ‘turistas diésel’ en Mallorca, que recorren la isla ‘sin gastar gasolina’: “Cada vez menos personas alquilan sombrillas y tumbonas”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 11 agosto

El consejo de un experto inmobiliario: “Nunca firmes un contrato de alquiler sin esta cláusula, y esto vale tanto para propietarios como para inquilinos”

Por qué el precio del alquiler no deja de subir en España, según un inversor inmobiliario: “Ya destinamos más del 40% del sueldo, otros países ni el 25%”

DEPORTES

‘Las del bombo’ o ‘las

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol