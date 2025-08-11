Podemos condena los mensajes que celebran el incendio de la Mezquita de Córdoba y acusa a PP y Vox de generar odio

Espana agencias

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha condenado los mensajes celebrando el incendio de la Mezquita de Córdoba y ha responsabilizado a PP y Vox de generar esos discursos "de odio" y "racismo" hacia el islam, que a su juicio no deberían tener cabida en un país democrático como España.

En una entrevista en 'Cuatro', recogida por Europa Press, el dirigente morado ha censurado que, a raíz del incendio que tuvo lugar el pasado viernes en la Mezquita de Córdoba, se haya producido una oleada de "islamofobia, xenofobia y racismo" por parte de algunos sectores de la sociedad española que festejaban la destrucción, los cuales según ha dicho tiene responsables políticos detrás.

En ese sentido, ha puesto el foco "especialmente en Vox", pero también en el PP, por contribuir a que se difundan lo que considera que son "mensajes de odio" que ha tildado de "extremadamente graves".

Ante esto, ha anunciado que la Fiscalía ha admitido su denuncia contra el presidente de Vox, Santiago Abascal; el líder de esta formación en Murcia, José Ángel Antelo; y el líder de Desokupa, Daniel Esteve, por presunto delito de odio e incitación a la violencia contra los migrantes a raíz de los incidentes en la localidad murciana de Torre Pacheco.

LA MEZQUITA DEBERÍA GESTIONARLA EL MINISTERIO

Preguntado por los mensajes de odio que desde su formación consideran que ha lanzado Abascal, Fernández ha defendido que han sido "inumerables" los mensajes "racistas" vertidos tanto por Abascal como por los representantes de su formación a través de sus redes sociales.

"Se está poniendo la diana y se está criminalizando a la comunidad musulmana en este país y en una sociedad democrática, como debería ser la española, estos mensajes de odio no deberían tener cabida", ha incidio.

Al hilo de esta cuestión, Fernández también ha aprovechado para reivindicar que este "emblema" de España "debería estar gestionada por una administración pública --como el Ministerio de Cultura-- y no por una institución privada como la Iglesia Católica", en referencia al Cabildo.

