Pedro Sánchez se reunirá con el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, el 3 de septiembre en Downing Street

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá una reunión con el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, el próximo 3 de septiembre en el 10 Downing Street, la residencia oficial del premier británico, según han confirmado fuentes gubernamentales a Europa Press este domingo.

Si bien Sánchez ha viajado hasta cuatro veces a Reino Unido, esta será la primera vez que tiene previsto un encuentro bilateral con su homólogo británico en su residencia oficial, en una reunión en la que se contempla dialogar sobre el reciente acuerdo entre España, Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar.

Desde que Starmer asumió el cargo el pasado julio de 2024, ambos mandatarios ya tuvieron un encuentro en el que trataron este asunto, así como una reciente llamada telefónica en junio de este año en la que celebraron "la gran oportunidad" que supone el acuerdo de Gibraltar para estrechar los lazos bilaterales.

Las mismas fuentes gubernamentales han confirmado que el resto de la agenda internacional de Pedro Sánchez para el último cuatrimestre del año se conocerá a finales de este mes.

