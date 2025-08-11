Pasan a disposición judicial 44 de los 49 polizones llegados en un armador a Lanzarote el pasado viernes

Un total de 44 de los 49 polizones llegados el viernes, 8 de agosto, en un armador, procedente de Senegal, a la isla de Lanzarote, han pasado a disposición judicial este lunes, 11 de agosto, en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife.

Según han informado desde la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), las 44 personas que han pasado a disposición judicial este lunes han solicitado asilo.

Además indican que tres de estas personas dicen ser menores, por lo que se les realizarán las pruebas de determinación de edad, y mientras tanto quedarán a disposición de la entidad pública protectora de menores.