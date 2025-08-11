Espana agencias

La Bolsa española se da la vuelta, pierde el 0,55 % y los 14.800 puntos

Los principales bancos españoles presionan a la renta variable nacional, que cae tras un inicio positivo, mientras las bolsas europeas acompañan con descensos generalizados, salvo Londres, en una jornada marcada por la volatilidad y la cautela inversionista

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 11 ago (EFECOM).- La Bolsa española, que abrió este lunes al alza, se ha dado la vuelta tras la apertura y cae el 0,55 %, lastrada principalmente por los valores bancarios, y pierde los 14.800 puntos, con lo que arriesga encadenar seis sesiones consecutivas al alza.

Una hora y media después de la apertura, el IBEX 35, el principal selectivo español, que ha estrenado la jornada cerca de los 14.900 puntos (14.872), cede 81,3 puntos, ese 0,55 %, y cotiza en los 14.743 enteros.

En el año, aminora los avances hasta el 27,22 %.

Dentro del IBEX, la mayoría de valores bancarios cotizan con pérdidas y Caixabank cede el 1,72 %; Banco Santander, el 1,57 %; Bankinter, el 0,94 % y BBVA, el 0,85 %, lastrando de esta manera al indicador.

Por su parte, Grifols incrementa las caídas de la apertura al 2,3 % e Indra pierde el 1,8 %.

Laboratorios Rovi es el valor más alcista, con un ascenso del 1,6 %.

Las principales plazas europeas siguen la misma tendencia que España, y se decantan mayoritariamente por el tono rojo, después de haber abierto con tendencia mixta. Así, Fráncfort pierde el 0,36 %; París, el 0,33 %; el índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización del Viejo Continente, el 0,25 % y Milán el 0,1 %.

Solo Londres consigue sostener avances del 0,2 %.

El euro cotiza plano en 1,1659 dólares y el crudo Brent, el de referencia en Europa baja el 0,6 %, con el barril en 66,22 dólares. EFECOM

Bolsa españolaIBEX 35Banco SantanderBBVACaixabankBankinterGrifolsMadridFráncfortMercados financierosEFE

