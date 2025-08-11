La Bolsa española abre con un ascenso del 0,32 % y se mantiene en máximos desde 2008

Madrid, 11 ago (EFECOM).- La Bolsa española ha abierto este lunes con un ascenso del 0,32 %, por encima de los 14.800 puntos, con lo que continúa en niveles máximos desde 2008, en la que podría ser su sexta jornada de avances consecutivos, y en una semana en la que destacarán los datos de inflación.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, gana 47,9 puntos, ese 0,32 %, y se mueve en los 14.872 enteros.

Durante esta semana, se conocerán datos de inflación en Europa y en Estados Unidos, con el IPC de Italia como el único dato macroeconómico de relevancia durante la sesión de este lunes. Asimismo, los inversores estarán pendientes del avance de las negociaciones para alcanzar un alto el fuego en Ucrania.

De los grandes valores del IBEX, Telefónica Avanza el 0,6 %; Inditex, el 0,47 %; Banco Santander, el 0,33 %; Iberdrola, el 0,16 % y BBVA, el 0,13 %. Se desmarca Repsol, que arranca la jornada en negativo (-0,04 %). EFECOM

(foto) (vídeo)