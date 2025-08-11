Espana agencias

Investigan si el incendio de varias viviendas en Pinos Puente (Granada) tiene relación con el homicidio de un joven

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer si los incendios de varias viviendas en Pinos Puente (Granada) ocurridos esta madrugada están relacionados con la muerte por herida de bala de un joven el pasado sábado, hechos por los que fue detenido ese mismo día un hombre.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que lleva la investigación, y que han precisado que se han producido incendios de varias viviendas ubicadas en dos zonas del municipio y que se trabaja sobre la hipótesis de que puedan estar relacionados con dicho homicidio. No se han registrado daños personales.

Desde Emergencias 112 Andalucía han señalado a Europa Press que los primeros avisos se han producido sobre las 04.40 horas y se alertaba de varias viviendas afectadas, al menos cinco. En ese momento, se ha movilizado a efectivos de Bomberos, de Policía Local y de la Guardia Civil.

El homicidio del joven, de 20 años, se produjo el pasado sábado. Desde el centro de salud de dicha localidad avisaron de que había un herido por disparo, que fue trasladado al Hospital de Traumatología de Granada, donde falleció.

Por su presunta relación con estos hechos, ese mismo sábado fue detenido un hombre, que está a la espera de pasar a disposición judicial. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil sigue encargada de la investigación de lo sucedido.

