ERC exige al Gobierno promover en la UE el embargo total de armas a Israel y la suspensión del acuerdo de asociación

Esquerra Republicana (ERC) quiere exigir al Gobierno que, entre otras cosas, promueva en el seno de la Unión Europea el embargo total de armas a Israel y la suspensión del acuerdo de asociación con el Estado hebreo ante la escalda del conflicto en Gaza pues consideran que no se puede seguir permitiendo la "impunidad" ante los crímenes en Gaza.

Se trata de una proposición no de ley registrada en el Congreso a raíz de que en los últimos días el Gobierno israelí haya aprobado ocupar la ciudad de Gaza y que, además, hayan asesinado en un bombardeo a varios periodistas de la cadena Al Jazeera.

Con esta iniciativa, que se debatirá y votará en la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, los independentistas quieren exigir al Gobierno que "condene el genocidio y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario perpetradas por el Estado de Israel contra la población palestina".

Ya que, según alertan en la iniciativa, recogida por Europa Press, "la situación es insostenible" pues Gaza se encuentra "abocada a la hambruna generalizada, a una malnutrición severa y la destrucción total de servicios esenciales como la salud, el agua, la energía y el saneamiento".

En esa misma propuesta, abogan también por un "embargo total e inmediato" de armas y material bélico al Estado israelí incluyendo cualquier transferencia directa o indirecta, licencia de exportación o mantenimiento de contratos vigentes mientras persista el genocidio y la violación sistemática de los derechos humanos en Palestina. Asimismo piden que se promueva esta misma postura en el seno de la Unión Europea mediante los mecanismos institucionales oportunos.

HAY QUE PERMITIR LA ENTRADA DE AYUDA

"No podemos seguir permitiendo la impunidad de estos crímenes", han inciden los de Oriol Junqueras y por ello, reclaman también que desde España se inste "formalmente" a los 27 a suspender el Acuerdo de Asociación con el Estado de Israel, activando las cláusulas relativas al respeto de los derechos humanos y condicionando cualquier futura relación comercial o política al cumplimiento del derecho internacional humanitario y las resoluciones de las Naciones Unidas.

En otro de los puntos, ERC exige que se refuerce la cooperación política, logística y económica con organizaciones internacionales como Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja Internacional, UNRWA y otros actores presentes en Palestina, con el objetivo de garantizar su protección frente a ataques deliberados, así como la asistencia médica y sanitaria a la población palestina.

Por último, urgen al Gobierno de Pedro Sánchez a exigir a Israel que ponga fin al bloqueo de la ayuda humanitaria y que se garantice la entrada masiva y sin restricciones de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza bajo la coordinación y supervisión de Naciones Unidas.

Ya que, según recuerdan, desde el inicio del conflicto, Israel ha asesinado a más de 60.000 personas inocentes y de estas, 200 hombres, mujeres y niños han muerto a causa de la desnutrición y el hambre, y 1.650 fueron abatidas por las fuerzas armadas israelíes mientras intentaban acceder a alimentos o agua.

