Espana agencias

El PP catalán exige a la Generalitat "la paralización inmediata" de la ampliación de delegaciones en el exterior

Por Newsroom Infobae

Guardar

El PP de Cataluña ha pedido al Govern la "paralización inmediata de la ampliación de la red exterior" de delegaciones, y ha reclamado que se destinen estos recursos a la sanidad, la educación y la seguridad ciudadana.

Así se han pronunciado los populares en un comunicado este lunes, después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunciara en julio la apertura de una delegación del Govern en China.

El portavoz del PP en la Comisión de UE y Acción Exterior del Parlament, Cristian Escribano, ha asegurado que esta decisión supone "un despilfarro intolerable, una copia barata de las embajadas separatistas, que Illa adopta mientras Cataluña se desangra en las listas de espera sanitarias, en las aulas saturadas y en barrios cada vez más inseguros".

Los populares han asegurado que el Govern "ya destina más de diez millones de euros anuales a mantener una red de delegaciones, cuya utilidad real es nula para la vida diaria de los ciudadanos".

Escribano ha acusado a Illa de asumir el programa del independentismo: "Está dispuesto a pagar por él con el dinero de todos los catalanes. Desde el PP no lo vamos a permitir".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pasan a disposición judicial 44 de los 49 polizones llegados en un armador a Lanzarote el pasado viernes

Pasan a disposición judicial 44

Podemos condena los mensajes que celebran el incendio de la Mezquita de Córdoba y acusa a PP y Vox de generar odio

Podemos condena los mensajes que

Piden tres años de prisión para un hombre acusado de agredir a un guardia civil en Roquetas de Mar (Almería)

Piden tres años de prisión

La Fiscalía de Madrid pide investigar a Leire Díez por posible intento de soborno a dos fiscales

La Fiscalía de Madrid pide

IU apunta a una "negligencia" del Cabildo tras el incendio de la Mezquita de Córdoba

IU apunta a una "negligencia"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Baja a fumar en la

Baja a fumar en la parada de un tren y casi muere: “Se quedó colgado entre dos vagones”

Una viuda consigue el uso vitalicio de una vivienda militar a pesar de no estar empadronada en ella: demostró que había vivido allí durante décadas

Un ayuntante de cocina es despedido pese a estar con la baja médica por inflamación de testículos y la Justicia lo avala: la empresa sufría pérdidas económicas

La Fiscalía de Madrid pide investigar a Leire Díez y al empresario Pérez Dolset por posible intento de soborno a dos fiscales

Condenado un hombre de 96 años por abusar sexualmente de un menor de 15: le besó y le tocó en sus partes íntimas en un ascensor

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 11 agosto

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

“La Seguridad Social notifica resoluciones de incapacidad en pleno agosto para evitar reclamaciones”, denuncia un abogado: “Es una jugada sucia”

Tarifa de la luz en España este 12 de agosto

Fuengirola contratará a detectives privados para vigilar a los funcionarios de baja: “Su absentismo laboral está muy por encima de la media del país”

DEPORTES

Sonia Bermúdez, la sustituta de

Sonia Bermúdez, la sustituta de Montse Tomé en la selección femenina: de triunfar como jugadora del Barça a conquistar dos Eurocopas como entrenadora de la sub-19

El director del ATP Masters 1000 de Toronto critica las ausencias de Alcaraz y Sinner: “Deberían comprometerse más con estos torneos”

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”