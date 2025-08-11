Espana agencias

Deniegan el internamiento cautelar de 44 de los migrantes localizados en un armador que los trasladó a Lanzarote

Por Newsroom Infobae

Guardar

La magistrada del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife (Lanzarote) ha denegado este lunes el internamiento cautelar de 44 de los 49 inmigrante que fueron localizados en un armador, que los trasladó hasta el puerto de la capital de Lanzarote. Asimismo ha ordenado su inmediata puesta en libertad, con la "única obligación" de designar un domicilio a efectos de notificaciones.

En un auto dictado por la magistrada-jueza Silvia Muñoz, ha ordenado "su inmediata puesta en libertad" de estas 44 personas, después de que hayan prestado declaración, y tras considerar que no concurren las circunstancias legales para su internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en respuesta al oficio presentado por la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas.

En la resolución judicial se destaca que los inmigrantes han solicitado asilo político, por lo que de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Asilo, no se permite la adopción de esta medida en este supuesto, salvo por cuestiones de salud pública o seguridad.

Si bien subraya que estas personas se encuentran en situación irregular, apunta que esto "no es óbice para considerar que no exista otra medida más adecuada para asegurar" la ejecución de la sanción administrativa que le pudiera recaer, tales como el control policial de la ubicación del interesado o la designación de un domicilio a efectos de notificaciones.

Además, matiza, que se debe tener en cuenta las circunstancias concurrentes del caso, ya que "se ha tratado de un rescate humanitario, en el que siquiera esta acreditada la voluntad de entrada ilegal en territorio español", porque "bajo la bandera de Países Bajos Zwever 3 se observó un remolque de un pontón en el que viajaban 49 personas anclados a un cable por motivos de supervivencia".

La embarcación, según se recoge en el oficio y cita el auto, partió el 29 de julio desde el puerto de Dakar (Senegal), siendo su destino final el Puerto de Antewerpen, en Bélgica. Por ello, se entiende que la medida de internamiento "no será la más adecuada para llevar a cabo la resolución administrativa dictada, existiendo otras medidas más acordes".

La decisión no es firme y contra ella se pueden interponer recursos de reforma y apelación en los tres días siguientes a su notificación, tanto por el interesado como por el Ministerio Fiscal.

Hay cinco personas que no han pasado a disposición judicial porque uno se encuentra en el hospital, mientras que dos han pedido asilo en frontera y otros dos son menores, según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP catalán exige a la Generalitat "la paralización inmediata" de la ampliación de delegaciones en el exterior

El PP catalán exige a

Pasan a disposición judicial 44 de los 49 polizones llegados en un armador a Lanzarote el pasado viernes

Pasan a disposición judicial 44

Podemos condena los mensajes que celebran el incendio de la Mezquita de Córdoba y acusa a PP y Vox de generar odio

Podemos condena los mensajes que

Piden tres años de prisión para un hombre acusado de agredir a un guardia civil en Roquetas de Mar (Almería)

Piden tres años de prisión

PP denuncia unas pancartas que piden "impunidad" para los presos de ETA en un colegio público de San Sebastián

PP denuncia unas pancartas que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Activada la fase de emergencia

Activada la fase de emergencia por un incendio en Tarifa (Cádiz), dificultado por el fuerte viento

Baja a fumar en la parada de un tren y casi muere: “Se quedó colgado entre dos vagones”

Una viuda consigue el uso vitalicio de una vivienda militar a pesar de no estar empadronada en ella: demostró que había vivido allí durante décadas

Un ayuntante de cocina es despedido pese a estar con la baja médica por inflamación de testículos y la Justicia lo avala: la empresa sufría pérdidas económicas

La Fiscalía de Madrid pide investigar a Leire Díez y al empresario Pérez Dolset por posible intento de soborno a dos fiscales

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 11 agosto

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Siete de cada diez jóvenes de la Generación Z priorizan la estabilidad laboral y un horario fijo frente a la flexibilidad a la hora de elegir un trabajo

Precio de la luz no deja de subir: ahorra unos euros con las horas más baratas del 11 de agosto

El polémico proyecto del toro de 300 metros de altura que quiere ser la torre Eiffel española: la única localidad madrileña que se posiciona para su acogida

DEPORTES

Luces y sombras de Montse

Luces y sombras de Montse Tomé en la selección femenina: de los aplausos a Rubiales y su relación con Jenni Hermoso a conquistar la Nations League

Sonia Bermúdez, la sustituta de Montse Tomé en la selección femenina: de triunfar como jugadora del Barça a conquistar dos Eurocopas como entrenadora de la sub-19

El director del ATP Masters 1000 de Toronto critica las ausencias de Alcaraz y Sinner: “Deberían comprometerse más con estos torneos”

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO