Adelante Andalucía señala "falta de transparencia" sobre el incendio de la Mezquita y reivindica su titularidad pública

Por Newsroom Infobae

Adelante Andalucía ha considerado este domingo que "está faltando transparencia" sobre el incendio que ha afectado a la Mezquita de Córdoba, que se desató a las 21,00 horas del viernes y provocó el desplome del techo de una capilla y afecciones en otras dos, además de que ha reabierto el debate sobre la titularidad del monumento, agravada con la polémica inmatriculación de 2006, que el Cabildo Catedral hizo con el título de Santa Iglesia Catedral de Córdoba.

La parlamentaria autonómica Begoña Iza ha hecho estas declaraciones en Sevilla durante su asistencia al acto de homenaje a Blas Infante con motivo del 89 aniversario de su fusilamiento en el kilómetro 4 de la antigua carretera de Sevilla a Carmona.

"Queremos saber qué ha ocurrido", ha señalado Iza, tras apuntar también que se debe conocer "quiénes son los responsables" del siniestro.

"Vamos a aprovechar el momento para reivindicar de nuevo que se recupere la titularidad pública de este Patrimonio de la Humanidad para garantizar su preservación", ha indicado.

La representante de Adelante Andalucía ha sostenido que la Mezquita es "Patrimonio de la Humanidad", una catalogación de la Unesco, además de defender que es "patrimonio todos los andaluces y las andaluzas", para lamentarse de "una gestión privada que se ha apropiado la Iglesia".

Iza ha criticado que la Iglesia "ingresa 22 millones de euros sin tributar", además de redundar en que "está faltando transparencia".

