Abascal critica el "silencio" de obispos con Sánchez tras el apoyo a la comunidad musulmana por la moción de Jumilla

Por Newsroom Infobae

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado este domingo el "silencio" de una parte de la "jerarquía eclesiástica" con el Gobierno de Pedro Sánchez por su política migratoria y de género, después de que la Conferencia Episcopal Española (CEE) pidiera respetar el derecho a la libertad religiosa en apoyo a la comunidad musulmana como respuesta a la moción aprobada en Jumilla que prohíbe usar instalaciones deportivas para otros fines.

Abascal ha asegurado, en una entrevista en el canal 'Bipartidismo Stream' de 'YouTube', que está "perplejo y entristecido" pues, en su opinión, una parte de los obispos no se oponen a la política migratoria o el "islamismo extremista que avanza" sino que están en "silencio" ante el Gobierno de Sánchez por sus "políticas de género".

El líder de Vox también ha reprochado a los obispos que criticaran a Vox cuando propuso en Castilla y León escuchar el "latido fetal" para evitar abortos. "Recibimos el reproche del secretario general de la Conferencia Episcopal", ha censurado Abascal, que también ha lamentado la posición que tuvo "una parte de la jerarquía eclesiástica" con el Valle de los Caídos.

"Estoy perplejo realmente y no sé a qué se debe", ha preguntado el líder de Vox, que ha planteado que esta posición de los obispos no sabe si se debe "a los ingresos públicos que obtiene la Iglesia y que le dificultan combatir determinadas políticas de los gobiernos"; o a los ingresos que reciben "como consecuencia del sistema de ayudas a la inmigración ilegal donde probablemente no todo el dinero va a esas personas supuestamente necesitadas sino también al sostenimiento de estructuras".

Abascal también ha cuestionado que los casos de pederastia en la Iglesia igual "la tienen absolutamente amordazada ante las acciones de determinados gobiernos liberticidas" que van contra de la libertad y la fe "en muchos casos".

No obstante, el dirigente político ha limitado estas posiciones a determinados cargos de la CEE. "Asisto perplejo a estas posiciones, pero que cada palo aguante su vela", ha dicho. "Soy católico pero tengo una responsabilidad política y la voy a ejercer. Si otros no ejercen su responsabilidad, pues tendrán que dar cuenta en otras instancias", ha zanjado.

