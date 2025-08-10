Espana agencias

Mazón avanza un plan para ayudar a ayuntamientos en la gestión de escombros generados por la reconstrucción tras dana

Por Newsroom Infobae

Guardar

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo plan de gestión de residuos para ayudar a los ayuntamientos en la gestión de los escombros procedentes de las obras de reconstrucción llevadas a cabo tras la dana del pasado 29 de octubre.

El jefe del Consell ha detallado que la Generalitat ha enviado una notificación a los diferentes consistorios afectados por las inundaciones para que concreten en qué espacios tienen almacenados residuos, especialmente escombros derivados de las tareas de rehabilitación, que mayoritariamente se encuentran en puntos donde las semanas posteriores a las riadas se acumularon enseres y voluminosos que ya fueron retirados, según ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

Mazón ha destacado que este nuevo plan "se suma al dispositivo de choque inicial de la Generalitat para retirar y gestionar más de 800.000 toneladas de residuos, incluyendo voluminosos y enseres mezclados con barro, vehículos siniestrados y lodos". "Todos ellos, considerados residuos domésticos de titularidad municipal, fueron gestionados por el ejecutivo autonómico para agilizar la recuperación", ha agregado.

Una vez finalizada la extracción de residuos de los Puntos de Acopio Local de las localidades, estos espacios fueron cerraron y los residuos trasladados a los puntos de transferencia previos a los vertederos. Ahora, ha señalado el 'president', "han vuelto a ser llenados y varios municipios han solicitado a la Generalitat apoyo para la eliminación de nuevos acopios de escombros que se han generado en obras menores de demolición y construcción".

Mazón ha aclarado que, "aunque que la gestión de estos residuos domésticos corresponde a las entidades locales conforme a la normativa vigente, el compromiso del Consell es seguir con el apoyo y la ayuda en la reconstrucción de los municipios afectados".

"Atenderemos estas peticiones con el objetivo de dejar las parcelas libres y facilitar que, en el futuro, puedan volver a gestionarse siguiendo los cauces habituales", ha destacado.

Para ello, desde la Generalitat se ha solicitado a los consistorios que formalicen las peticiones de ayuda, especificando las ubicaciones donde se han acumulado los escombros, con el fin de coordinar su retirada de manera "eficaz".

PLAN DE CHOQUE INICIAL

Las inundaciones produjeron más de 800.000 toneladas de residuos, el equivalente a los residuos urbanos de todo un año en la Comunitat Valenciana o el 11 por ciento del total anual generado en España.

Para abordar esta situación, ha apuntado el 'president', desde la Generalitat "se activó un plan de choque para retirar los residuos de las zonas urbanas, trasladarlos a los puntos de transferencia habilitados y reducir su impacto ambiental y sanitario en un programa dotado con casi 180 millones de euros".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Maíllo: "IU no cejará en buscar la unidad aunque es evidente que hay actitudes de partidos que van en sentido contrario"

Maíllo: "IU no cejará en

IU reclama un nuevo sistema de financiación que acabe con el 'dumping fiscal' aunque cree que el PP buscará boicotearlo

IU reclama un nuevo sistema

Feijóo felicita el Día de Cantabria, "orgullo de una tierra única"

Feijóo felicita el Día de

Junqueras destaca el trabajo de ERC en el Consejo de Europa para la "monitorización" del Estado

Junqueras destaca el trabajo de

Adelante Andalucía señala "falta de transparencia" sobre el incendio de la Mezquita y reivindica su titularidad pública

Adelante Andalucía señala "falta de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un trabajador de Carrefour invita

Un trabajador de Carrefour invita a sus compañeros a bollos por su cumpleaños y le despiden por un fallo en los pagos: es improcedente y deben readmitirle o pagarle 105.000 euros

El cantante Jaume Anglada sigue en la UCI, “más estable” pero “grave”, tras ser atropellado en Palma

Agentes de la Guardia Civil de Sevilla salvan la vida a un joven agredido realizándole una RCP: escucharon los gritos desde el cuartel al empezar su turno

Un residente latinoamericano recibe esta respuesta tras exigir al Comú de Andorra la Vella ser atendido en castellano: “La lengua oficial de Andorra es el catalán”

Canal Sur no retransmitió el incendio de la Mezquita de Córdoba pese a tener a su equipo listo: “El Coordinador de Radio interrumpió sus vacaciones”

ECONOMÍA

Un abogado advierte de la

Un abogado advierte de la estafa que “suplanta el Registro de la Propiedad”: “Te cobrarán cantidades desorbitadas”

Detenido un empresario por explotación laboral en Barcelona: contrataba a inmigrantes vulnerables para trabajar 90 horas semanales por 850 euros al mes

Una mujer de baja es despedida tras ser grabada por un detective poniendo servilletas en el restaurante familiar: la Justicia lo declara nulo

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 10 agosto

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

‘Las del bombo’ o ‘las

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol