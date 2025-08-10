Mazón avanza un plan para ayudar a ayuntamientos en la gestión de escombros generados por la reconstrucción tras dana

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo plan de gestión de residuos para ayudar a los ayuntamientos en la gestión de los escombros procedentes de las obras de reconstrucción llevadas a cabo tras la dana del pasado 29 de octubre.

El jefe del Consell ha detallado que la Generalitat ha enviado una notificación a los diferentes consistorios afectados por las inundaciones para que concreten en qué espacios tienen almacenados residuos, especialmente escombros derivados de las tareas de rehabilitación, que mayoritariamente se encuentran en puntos donde las semanas posteriores a las riadas se acumularon enseres y voluminosos que ya fueron retirados, según ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

Mazón ha destacado que este nuevo plan "se suma al dispositivo de choque inicial de la Generalitat para retirar y gestionar más de 800.000 toneladas de residuos, incluyendo voluminosos y enseres mezclados con barro, vehículos siniestrados y lodos". "Todos ellos, considerados residuos domésticos de titularidad municipal, fueron gestionados por el ejecutivo autonómico para agilizar la recuperación", ha agregado.

Una vez finalizada la extracción de residuos de los Puntos de Acopio Local de las localidades, estos espacios fueron cerraron y los residuos trasladados a los puntos de transferencia previos a los vertederos. Ahora, ha señalado el 'president', "han vuelto a ser llenados y varios municipios han solicitado a la Generalitat apoyo para la eliminación de nuevos acopios de escombros que se han generado en obras menores de demolición y construcción".

Mazón ha aclarado que, "aunque que la gestión de estos residuos domésticos corresponde a las entidades locales conforme a la normativa vigente, el compromiso del Consell es seguir con el apoyo y la ayuda en la reconstrucción de los municipios afectados".

"Atenderemos estas peticiones con el objetivo de dejar las parcelas libres y facilitar que, en el futuro, puedan volver a gestionarse siguiendo los cauces habituales", ha destacado.

Para ello, desde la Generalitat se ha solicitado a los consistorios que formalicen las peticiones de ayuda, especificando las ubicaciones donde se han acumulado los escombros, con el fin de coordinar su retirada de manera "eficaz".

PLAN DE CHOQUE INICIAL

Las inundaciones produjeron más de 800.000 toneladas de residuos, el equivalente a los residuos urbanos de todo un año en la Comunitat Valenciana o el 11 por ciento del total anual generado en España.

Para abordar esta situación, ha apuntado el 'president', desde la Generalitat "se activó un plan de choque para retirar los residuos de las zonas urbanas, trasladarlos a los puntos de transferencia habilitados y reducir su impacto ambiental y sanitario en un programa dotado con casi 180 millones de euros".