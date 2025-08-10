Junqueras destaca el trabajo de ERC en el Consejo de Europa para la "monitorización" del Estado

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha destacado este domingo el trabajo de su partido en el Consejo de Europa (Coe) para poner al Estado "bajo monitorización por sus vulneraciones de derechos y libertades esenciales".

En un mensaje de X recogido por Europa Press, ha dicho que han trabajado "para conseguir informes tan relevantes como el de los presos políticos o Pegasus".

Lo ha dicho en respuesta a un mensaje en X de la vicesecretaria general de Coordinación de Cámaras Legislativas de ERC, Laura Castel i Fort, que ha destacado que tienen representación y voz hace más de 5 años en la Asamblea Parlamentaria del Coe, la organización internacional "más importante y referente de derechos humanos, democracia y estado de derecho".