Feijóo felicita el Día de Cantabria, "orgullo de una tierra única"

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este domingo, 10 de agosto, el Día de Cantabria y se ha unido a la celebración "de las tradiciones y costumbres y el orgullo de una tierra única",
"Me uno a la celebración de vuestras tradiciones y costumbres y el orgullo de una tierra única", ha escrito el líder del PP en un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press.
Cabezón de la Sal acoge este domingo, 10 de agosto, el acto institucional de la 59 edición del Día de Cantabria que se celebrará en el Parque Municipal Conde San Diego, a partir de las 12.00 horas, e incluirá el mensaje de la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga.
Últimas Noticias
Maíllo: "IU no cejará en buscar la unidad aunque es evidente que hay actitudes de partidos que van en sentido contrario"
IU reclama un nuevo sistema de financiación que acabe con el 'dumping fiscal' aunque cree que el PP buscará boicotearlo
Junqueras destaca el trabajo de ERC en el Consejo de Europa para la "monitorización" del Estado
Mazón avanza un plan para ayudar a ayuntamientos en la gestión de escombros generados por la reconstrucción tras dana
Adelante Andalucía señala "falta de transparencia" sobre el incendio de la Mezquita y reivindica su titularidad pública
MÁS NOTICIAS