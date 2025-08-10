Espana agencias

Feijóo felicita el Día de Cantabria, "orgullo de una tierra única"

Por Newsroom Infobae

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este domingo, 10 de agosto, el Día de Cantabria y se ha unido a la celebración "de las tradiciones y costumbres y el orgullo de una tierra única",

"Me uno a la celebración de vuestras tradiciones y costumbres y el orgullo de una tierra única", ha escrito el líder del PP en un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Cabezón de la Sal acoge este domingo, 10 de agosto, el acto institucional de la 59 edición del Día de Cantabria que se celebrará en el Parque Municipal Conde San Diego, a partir de las 12.00 horas, e incluirá el mensaje de la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga.

