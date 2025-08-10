Buruaga apela a la "igualdad" y convoca a la sociedad cántabra a "exigir el mismo trato" que el resto de comunidades

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha convocado este domingo a la sociedad cántabra a "exigir" al Estado el mismo trato para la comunidad autónoma que el resto de territorios de España y ha apelado a la "igualdad, la fraternidad y la solidaridad" entre las regiones.

Así se ha dirigido a los ciudadanos la jefa del Ejecutivo durante el discurso que ha pronunciado en el Día de Cantabria que se celebra en Cabezón de la Sal y donde ha asegurado, delante de cientos de personas que se han reunido en el Parque Conde San Diego donde ha tenido lugar el acto institucional, que la comunidad autónoma pondrá "pie en pared" ante quienes "quieren dividir al país".

En este sentido, ha llamado a "trabajar todos juntos y poner el alma" en la construcción de "una Cantabria de todos, con todos y para todos".

Y es que en esta jornada de afirmación de la identidad regional, Buruaga ha afirmado que la comunidad "se está transformando con una mentalidad distinta, más consciente de su enorme potencial, más autónoma y más segura de sí misma".

Para ello, ha apelado a celebrar el "orgullo de sentirse cántabros y españoles" y ha defendido que "solo la concordia, el respeto y el entendimiento son capaces de alumbrar estabilidad política"

Estabilidad que ha afirmado que tan solo desde ella "es posible garantizar la prosperidad y bienestar de todos", y ha criticado a quienes "solicitan la confianza de la gente basándose en la división y la polarización como únicos argumentos y principal herramienta".

Y lo ha hecho para pedir "defender" una Cantabria "con autonomía en España de iguales, unida, fuerte y solidaria". "No estamos dispuestos a dar ni un paso atrás", ha dicho al respecto en referencia a la financiación autonómica y el Gobierno central, al que no va a permitir que "desatienda a los cántabros y sus obligaciones".

"Cantabria no puede perder un solo euro de la financiación que hoy recibe (...) y no voy a tolerar que se mercadee con el futuro de nuestros hijos", ha asegurado la presidenta, convencida de que "eso no es hacer país".

"Necesitamos que el Gobierno de España gobierne y gobernar es atender nuestras reivindicaciones", ha exigido Buruaga que ha enumerado, entre ellas, "la falta de médicos, corregir la deficiente financiación de la dependencia y dejar de estrangular a nuestra industria electro-intensiva".

En este sentido, también ha pedido al Ejecutivo central "desbloquear" la planificación de la red de transporte y distribución de energía eléctrica y los proyectos estratégicos como la ampliación de Aguayo, y "cumplir" los compromisos adquiridos "acelerando" las grandes obras pendientes en carreteras y autovías, y mejorar sus infraestructuras ferroviarias, en referencia a la llegada del AVE y el tren a Bilbao.

LUCES LARGAS

En su discurso, Burugua ha hecho un balance de las políticas que ha puesto en marcha para "dar las luces largas" de una región que, ha asegurado, se encontraba "sin ilusión" y con una administración "cerrada al diálogo y vencida por las inercias".

Así, ha enumerado esas políticas destinadas a "transformar" Cantabria "en una tierra de oportunidades", como el apoyo al sector primario, especialmente, a los ganadores frente a los ataques del lobo y "del Gobierno central"; el "fortalecimiento" de la educación pública, con ratios de alumnos por aula "nunca conocidos y la mayor plantilla docente de nuestra historia, entre las mejores retribuidas de este país"; y "una sanidad pública a la cabeza de España", suscribiendo el pacto por la sanidad y "haciendo frente, por primera vez, a la falta de médicos, con organización, incentivos y nuevos contratos" y crecimiento de infraestructuras y unidades especializadas.

También ha recordado las acciones de lucha contra la violencia machista y atención a las víctimas, con los centros puestos en marcha, el de crisis 24 horas y la casa para ofrecer protección inmediata y rehabilitación a estas mujeres y a sus hijos, y los esfuerzos para facilitar que las personas más vulnerables puedan recuperar su proyecto de vida, haciendo compatible temporalmente la percepción de la renta social básica con un empleo.

Además, y en referencia a uno de los "grandes" problemas actuales como es el acceso a la vivienda, ha señalado que esta semana la ley autonómica en esta materia se someterá al informe de las secretarias generales y del Consejo Económico y Social, con el objetivo de aprobar el proyecto de ley en septiembre y remitirlo "de inmediato" al Parlamento. "Buscaremos y espero encontrar el amplio consenso que los cántabros demandan", ha deseado.

Y no se ha olvidado del turismo, donde ha defendido un modelo basado en la "sostenibilidad y la calidad" bajo "la racionalidad, el respeto y el equilibrio" y lejos del "fundamentalismo ideológico". "No podemos cerrar la puerta al éxito del verano ni al progreso para el conjunto de la sociedad de Cantabria" ha asegurado.

A ello, Buruaga ha unido los avances económicos y ha incidido en que la región está en pleno empleo técnico, con el máximo histórico de creación de puestos de trabajo, y que lidera la confianza empresarial y la creación de empresas. Además, ha destacado que se han batido récord en inversión extranjera, escalando diez puestos en el ranking europeo de innovación.

Además, ha precisado que el ritmo de convergencia en la región se ha acelerado y ha sido la segunda comunidad autónoma que más ha crecido en el segundo trimestre del año.

La presidenta ha atribuido estos avances, en primer lugar, al "empuje colectivo" de la región porque "los propósitos compartidos y la unidad se traducen siempre en progreso económico y progreso social", y, en segundo, al liderazgo de un Gobierno para el que "solo es importante Cantabria" y que ha impulsado "un cambio tranquilo que generara confianza y seguridad".

Al hilo, la presidenta cántabra ha reivindicado que "no necesitamos ruidos que nos distraigan, escándalos que alienten los extremismos, ni política de regate corto que se convierta en un problema para la gente".

Frente a ello, ha defendido un Ejecutivo que apuesta por "una Cantabria de todos, con todos y para todos", donde "el código postal o la conveniencia electoral no determine si uno tiene servicios o no. Si vive mejor o no".

BRÚJULA POLÍTICA

En este sentido, la jefa del Ejecutivo ha reivindicado los "puntos cardinales" de su "brújula política", que se basan en "decir la verdad" y cumplir los compromisos con los ciudadanos; conformar un "gobierno unido como un bloque en torno a un proyecto de región guiado solo por el interés general, defender la estabilidad institucional "tantas veces asfixiada" con una "actitud serena, moderada y responsable con diálogo y unidad", y apostar por un desarrollo "igualitario, cohesionado y vertebrado" socialmente.

Bajo esa forma de gobernar, ha asegurado que el Ejecutivo ha centrado su acción en atraer inversión y, como representa el proyecto Altamira o revitalizar el tejido industrial con el hidrógeno verde, el desarrollo eólico y los proyectos de almacenamiento como la ampliación de Aguayo.

En resumen, la presidanta ha defendido que Cantabria es un "modelo de estabilidad económica y normalidad institucional" y que la comunidad es una región "dinámica, abierta a la inversión e innovadora, enfocada en solucionar las principales preocupaciones de sus ciudadanos".

El acto se ha cerrado con el izado de las banderas y la interpretación del himno de Cantabria y España.