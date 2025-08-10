Espana agencias

Albares impulsa el uso del español en la diplomacia multilateral

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha intensificado en el último año y medio sus esfuerzos para fomentar el uso del español en la diplomacia multilateral.

Prueba de ello, ha explicado Asuntos Exteriores este sábado en un comunicado, es la puesta en marcha de dos nuevos 'Grupos de Amigos del Español' ('GAE') en La Haya y en la OCDE, fundamentales para actuar de forma concertada en el empeño por consolidar el español como idioma de referencia en el ámbito jurídico internacional y en la economía mundial.

El Departamento dirigido por Albares también ha destacado que la promoción internacional del español es un "eje estratégico" de la acción exterior de España, y que su uso en la diplomacia multilateral un "objetivo clave" que también comparten el resto de países que tienen el español como lengua oficial.

"En este sentido, Iberoamérica, cuenta, además, con el privilegio de dos lenguas globales, español y portugués --además de otras cooficiales y originarias-- por lo que reforzar este legado es una de las prioridades y estará presente, de manera transversal en todas las acciones ligadas la Cumbre Iberoamericana de Madrid de 2026", ha apuntado el Ministerio.

EL ESPAÑOL EN EL MUNDO

Con más de 500 millones de hablantes nativos, la segunda lengua materna del mundo, el español es una lengua global, idioma oficial en 3 continentes --Europa, América y África-- y lengua oficial y de trabajo en las Naciones Unidas.

"Desde el Gobierno apostamos decididamente por el español como un activo clave de nuestra política exterior. Por ello, hace cuatro años creamos la Dirección General del Español en el Mundo", ha recordado Albares. Y ha insistido, "en un contexto internacional tan complejo donde el multilateralismo y el dialogo son más necesarios que nunca, el español es una herramienta de diplomacia y cooperación, de progreso y de paz".

NUEVOS 'GRUPOS DE AMIGOS DEL ESPAÑOL'

El último avance logrado en este sentido es la creación del 'Grupo de Amigos del Español' en la OCDE que vio la luz el pasado 22 de julio, cuando los delegados permanentes de los Estados miembros hispanohablantes (Chile, Colombia, Costa Rica, España y México) presentaron al secretario general, Mathias Corman, la Carta Constitutiva del Grupo.

Los delegados reafirmaron así el compromiso conjunto con la promoción del uso y la difusión del español en la OCDE, que, a instancias de España, realizará por primera vez un importante estudio técnico sobre el peso económico del español a escala global.

Por su lado, el 'GAE' en La Haya es el resultado del acuerdo de 17 países hispanohablantes para promover el uso del español en los organismos internacionales que tienen sede en la ciudad holandesa.

El 'GAE' trabajará por repetir en el futuro éxitos como el logrado en la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, donde el español es una lengua oficial de trabajo desde julio de 2024, o el reconocimiento del español como lengua auténtica del Tratado Internacional para establecer la Comisión de Reclamaciones para Ucrania (CRU), el pasado mes de abril.

Además de los referidos 'Grupos de Amigos del Español' en La Haya, OCDE y OEA, ya existen otros grupos similares en las principales sedes de Naciones Unidas (Nueva York, Ginebra, Viena y París).

IMPULSO ESPAÑOL

En el último año y medio, España ha firmado bilateralmente 12 memorandos de entendimiento con países iberoamericanos para la promoción del español en el ámbito diplomático y en las organizaciones internacionales.

Los memorandos reivindican el carácter global del español y su condición de lengua oficial de las Naciones Unidas, impulsando el fortalecimiento de los diferentes 'Grupos de Amigos del Español'.

En ese contexto, cabe destacar la importancia del impulso de España tanto en la intensificación de la actividad de los 'Grupos de Amigos del Español' existentes, como en la creación de nuevos grupos, indispensables para el desarrollo de una acción concertada con los países hispanohablantes en el ámbito multilateral.

Así, el denominado 'Círculo Ñ' de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado el año pasado, propició, el pasado mes de marzo, una declaración de apoyo del Consejo Permanente de esta organización a la campaña de oficialización del español en la Corte Internacional de Justicia.

En la reciente Asamblea General de la OEA en Antigua y Barbuda, celebrada en junio, el 'Círculo Ñ' ha logrado, además, la creación de 'Semana Internacional del Idioma Español', que se celebrará cada año en abril.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

IU defiende presentar PGE aunque se pierdan porque no afecta a la continuidad del Gobierno: "La derrota es la parálisis"

IU defiende presentar PGE aunque

El delegado del Gobierno, sobre el no de Baleares al reparto de menores migrantes: "En unos meses quizá pueda pedirlo"

El delegado del Gobierno, sobre

PSOE-A rechaza "venderse por un cargo" para la renovación del Defensor del Pueblo que PP-A "prefiere pactar con Vox"

PSOE-A rechaza "venderse por un

CHA propone en Aragón construir un modelo de oposiciones docentes "más justo, eficaz y adaptado a la realidad"

CHA propone en Aragón construir

Mazón: "Las políticas del Consell sitúan a la C.Valenciana como motor de emprendimiento y crecimiento en España"

Mazón: "Las políticas del Consell
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Incendio de San Bartolomé (Ávila)

Incendio de San Bartolomé (Ávila) afecta a 600 hectáreas y cuenta con un perímetro de unos 20 kilómetros

Pedro Sánchez habla con Zelenski para trasladarle su apoyo antes de la reunión entre Trump y Putin: “Nada de Ucrania sin Ucrania”

80 años después de la bomba atómica de Nagasaki, Europa debate sobre el armamento nuclear: de la propuesta de Macron al rechazo de España

Dimite un concejal de Catarroja, investigado por una denuncia de agresión sexual a un menor

Se derrumba el techo de una de las capillas donde se generó el incendio en la Mezquita de Córdoba

ECONOMÍA

Resultados ganadores de la lotería

Resultados ganadores de la lotería 6/49 de este 9 de agosto

Resultados ganadores del Super Once del 9 agosto

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Una madre deberá devolver a sus tres hijos 7.600 euros tras ocultar parte de la herencia de su difunto marido

Un analista inmobiliario ve imposible alquilar una vivienda en España después del verano: “Vienen tiempos complicados”

DEPORTES

Álvaro Morata y Alice Campello

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española