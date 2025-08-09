Espana agencias

PSE denuncia pintadas en el recinto universitario de San Sebastián en las que se les llama "ladrones" en euskera

Por Newsroom Infobae

Guardar

El PSE-EE de San Sebastián ha denunciado la aparición de pintadas en una de las facultades del campus de la Universidad del País Vasco (EHU) en la capital guipuzcoana en las que se califica de 'Lapurrak' (ladrones en euskera) a los socialistas.

A través de las redes sociales, los socialistas donostiarras han señalado que "una vez más" se ven en la "obligación" de denunciar "actitudes incívicas".

Así, han afirmado que estas pintadas, "además de insultar y faltarnos al respeto, nos cuestan dinero a todos los contribuyentes en servicios de limpieza". "Detrás de ellos siempre los mismos 'valientes' que nunca dan la cara", han censurado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Milei critica al Congreso y se niega a convalidar leyes de aumento de gasto público

Infobae

"Satisfacción" en la plataforma contra la planta de biogás en Cabezón de la Sal (Cantabria) tras archivarse el proyecto

"Satisfacción" en la plataforma contra

La ANC acusa a Illa de "vender humo con cara de sepulturero" en su primer año de Govern

La ANC acusa a Illa

UPN reta a Elma Saiz a demostrar su "total colaboración" pidiendo comparecer en el Parlamento navarro por el caso Cerdán

UPN reta a Elma Saiz

El PSE denuncia pintadas en su sede de San Sebastián en las que se les tilda de "ladrones" en euskera

El PSE denuncia pintadas en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desalojan a 40 personas por

Desalojan a 40 personas por el incendio declarado en Aranjuez

Extinguido el incendio en la Mezquita de Córdoba: se desconoce el alcance de los daños materiales, pero “el monumento está a salvo”

El excomisionado del Gobierno tras la dana José María Ángel recibe el alta hospitalaria

Alberto Chicote explica cómo bajó casi 50 kilos: “Estuve muchísimos años pesando 120 kilos”

Un perro se reencuentra con sus dueños tras estar desaparecido durante 11 años

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Un obrero gana 2 millones de euros con un ‘Rasca y gana’ de 10 euros

Dos personas roban la casa de una mujer con demencia y en cuidados paliativos tras falsificar su firma: enfrentan al menos diez cargos

España sumará a su oferta hotelera 800 nuevos proyectos hasta 2028 con una inversión de 7.800 millones de euros

DEPORTES

Álvaro Morata y Alice Campello

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española