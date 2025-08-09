Espana agencias

El servicio de limpieza del litoral del Govern retira 6.479,55 kilos de residuos durante el mes de julio

El servicio de limpieza del litoral del Govern ha retirado 6.479,55 kilos de residuos durante julio, la mayoría concentrados en Mallorca, con 3.656,70 kilos; seguida de Ibiza, con 1.265,65 kilos; Menorca, con 1.135,60 kilos; y Formentera, con 421,60 kilos.

En una nota de prensa, la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha informado que, durante julio, el servicio de limpieza del litoral gestionado por Ports de les Illes Balears (PortsIB), organismo dependiente de esta Conselleria, ha retirado un total de 6.479,55 kilos de residuos de las costas de Baleares, con una media diaria de 209,02 kilos. La tarea es llevada a cabo por 23 embarcaciones, distribuidas en dos categorías según la zona de actuación: las embarcaciones de tipo playa, que operan en zonas poco profundas, y las de tipo litoral, que pueden alejarse hasta cinco millas de la costa.

Mallorca ha concentrado la mayor parte de los residuos retirados, con 3.656,70 kilos, seguida de Ibiza, con 1.265,65 kilos; Menorca, con 1.135,60 kilos; y Formentera, con 421,60 kilos. En cuanto a la distribución según el tipo de embarcación, las de playa han recogido 4.198,15 kilos, mientras que las de litoral han retirado 2.281,40.

Respecto a la composición de los residuos, casi la mitad corresponde a plásticos (47,69%), seguidos de madera (36,66%), residuos orgánicos (7,05%), vegetación (5,77%), aceite (0,32%) y otros materiales diversos (2,51%).

Además de la recogida ordinaria, durante julio se han realizado actuaciones especiales para hacer frente a diversas incidencias. En Mallorca, se han remolcado dos embarcaciones, se ha rescatado una tortuga y se ha retirado una dispersión de combustible; en Menorca, también se ha retirado una dispersión de combustible y bidones de plástico; en Ibiza, se han remolcado dos velomares a la deriva; y en Formentera, se ha recogido una tumbona, una sombrilla y una rueda.

Durante este período también se han atendido seis avisos, cuatro en colaboración con Salvamento Marítimo y el servicio de emergencias 112, y dos más a instancias de instituciones o particulares.

