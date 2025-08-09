El PSE denuncia pintadas en su sede de San Sebastián en las que se les tilda de "ladrones" en euskera

El PSE-EE de San Sebastián ha denunciado la aparición de pintadas en una de las facultades del campus de la Universidad del País Vasco (EHU) en la capital guipuzcoana en las que se califica de 'Lapurrak' (ladrones en euskera) a los socialistas.
A través de las redes sociales, los socialistas donostiarras han señalado que "una vez más" se ven en la "obligación" de denunciar "actitudes incívicas".
Así, han afirmado que estas pintadas, "además de insultar y faltarnos al respeto, nos cuestan dinero a todos los contribuyentes en servicios de limpieza". "Detrás de ellos siempre los mismos 'valientes' que nunca dan la cara", han censurado.
