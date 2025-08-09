Espana agencias

Aplazan los clásicos bogotanos de fútbol tras los recientes disturbios en Movistar Arena

La principal autoridad del fútbol en Colombia confirmó el cambio de fecha de los encuentros entre Santa Fe y Millonarios tras el fallecimiento de una persona y varios heridos durante incidentes registrados esta semana cerca de Movistar Arena en Bogotá

Bogotá, 8 ago (EFE).- La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció este viernes que los partidos, tanto femeninos como masculinos, entre Independiente Santa Fe y Millonarios serán reprogramados debido a los disturbios ocurridos el miércoles en las afueras del estadio Movistar Arena, donde murió una persona antes de un concierto.

"La Dimayor se permite informar que, atendiendo la decisión adoptada por la Comisión Local de Fútbol de Bogotá, los partidos correspondientes a los clásicos entre Independiente Santa Fe y Millonarios FC, en sus categorías femenina y masculina, serán reprogramados", indicó la entidad en un comunicado.

La decisión de esta comisión, adscrita a la Secretaría Distrital del Gobierno de Bogotá, se tomó a raíz de los disturbios del miércoles que dejaron una persona fallecida y varias heridas en las afueras del Movistar Arena, donde iba a dar un concierto la banda argentina de cumbia villera Damas Gratis y que fue finalmente cancelado.

El secretario del Gobierno de la ciudad, Gustavo Quintero, anticipó esta mañana en su cuenta de X que solicitaría a la Dimayor el aplazamiento de los clásicos bogotanos previstos para el sábado (femenino) y el miércoles siguiente (masculino).

"Son muchas más las personas que trabajan y se la juegan por un fútbol en paz. Ellos y nuestra ciudad merecen que se desescalen las condiciones de conflictividad de los últimos días", escribió Quintero.

Aunque acató la solicitud del Gobierno local, la Dimayor expresó su desacuerdo y advirtió que, debido a un calendario "ya congestionado", este cambio podría implicar el incumplimiento "con los tiempos reglamentarios de descanso establecidos para los equipos".

"Si bien acatamos la decisión de la autoridad local, manifestamos nuestro rechazo a que el fútbol profesional colombiano se vea afectado por actos que no se han desarrollado en el marco de nuestras competencias. Consideramos que el fútbol no debe ser estigmatizado ni castigado por hechos de violencia ocurridos en escenarios ajenos a los estadios y a la organización", afirmó la entidad.

La autoridad deportiva reiteró que "los problemas de orden público, eventos externos, paros y hechos sucedidos fuera de los estadios no son responsabilidad de la Dimayor ni de los clubes participantes". EFE

