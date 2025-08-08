Espana agencias

Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube un 0,33 % pendiente de la Fed y de aranceles

El parqué neoyorquino comienza la sesión al alza, mientras los inversores evalúan el impacto de la reciente decisión de la Fed, los nuevos nombramientos y la entrada en vigor de tarifas sobre las cadenas de suministro y el consumo

Por Newsroom Infobae

Guardar

Nueva York, 8 ago (EFECOM).- Wall Street abrió este viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,33 %, con el mercado pendiente de los cambios en la Reserva Federal (Fed) y la política arancelaria de EE.UU.

Cinco minutos después del toque de campana, el Dow Jones ascendía a 44.112 puntos, y también subían el selectivo S&P 500, un 0,65 %, hasta las 6.360 unidades, y el tecnológico Nasdaq, un 0,28 %, hasta los 21.303 enteros.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, eligió este jueves al economista Stephen Miran como nuevo miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed tras la renuncia abrupta de Adriana Kugler.

El nuevo nombramiento y la partida de Kugler coinciden con la renovada presión que Trump aplica sobre la Fed y su presidente, Jerome Powell, cuya sucesión algunos analistas ya ven en marcha, y con uno de los gobernadores de la institución, Christopher Waller, como candidato destacado.

Sebastian Paris Horvitz, director de análisis en LBP AM, dijo hoy en una nota que "el principal riesgo es la designación de un sucesor que carezca de independencia y se 'alinee' con las posturas del gobierno estadounidense".

"La incertidumbre monetaria se ha visto agravada por la reciente entrada en vigor de los nuevos aranceles estadounidenses, cuyo impacto empieza ya a percibirse", agregó.

El nuevo plan arancelario del Gobierno de Trump entró en vigor este jueves a medianoche y el mercado está pendiente de cómo afectan estas medidas a las cadenas de suministro de las empresas y, en última instancia, al consumidor final.

No obstante, en general los inversores apostaban hoy por las compras, especialmente en los sectores de salud y financiero, que subían por encima del 0,5 %, y se espera que los principales indicadores de la bolsa cierren la semana con avances acumulados.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, destacaban las ganancias de Visa (1 %), Cisco (0,8 %) y American Express (0,75 %), y la mayor pérdida era para McDonald's (-0,35 %).

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subía a 64,07 dólares el barril y los futuros del oro registraban esta mañana un récord de 3.534,10 dólares la onza.

La subida en los futuros del oro se produjo tras conocerse un arancel de EE.UU. a los lingotes de oro suizos de un kilo, según una carta de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recogida anoche por el Financial Times. EFECOM

Temas Relacionados

Wall StreetDow JonesReserva FederalDonald TrumpJerome PowellNueva YorkEstados UnidosPolítica monetariaArancelesNasdaqEFE

Últimas Noticias

Nepal abre la escalada gratuita de 97 picos para repartir el turismo más allá del Everest

Con una decisión sin precedentes, las autoridades buscan atraer visitantes a cumbres inexploradas, fomentar empleo local y aliviar la saturación en la principal montaña del país, tras un aumento récord de permisos y muertes recientes

Infobae

Unos setecientos atletas participarán este domingo en la Subida al Pico Veleta

El evento deportivo partirá desde Pinos Genil e incluirá distancias de 50 u 11 kilómetros, con un exigente ascenso de hasta 3.300 metros, recorridos individuales o por equipos y medidas especiales para garantizar la seguridad

Infobae

Cuba sufre la peor zafra en más de un siglo al no alcanzar las 150.000 toneladas de azúcar

La producción de caña cayó a niveles históricos según fuentes oficiales, un exfuncionario califica la situación de “desastre” mientras especialistas alertan sobre graves consecuencias para el consumo local, el sector del ron y compromisos internacionales

Infobae

El Ciadi rechaza la petición de España de anular el laudo de Eurus (Toyota) por renovables

El tribunal internacional ratificó la obligación de indemnizar a la filial de Toyota tras rechazar los argumentos legales de las autoridades españolas, consolidando el proceso arbitral relacionado con inversiones en energía eólica afectadas por modificaciones retroactivas en el marco regulatorio

Infobae

El Defensor del Pueblo actúa de oficio y requiere información a la alcaldesa de Jumilla

Ángel Gabilondo solicitó explicaciones a Seve González tras la reciente restricción de actividades no deportivas en centros municipales de Jumilla, medida adoptada tras la aprobación de una normativa que impacta culturalmente a la comunidad musulmana local

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un conductor de tren es

Un conductor de tren es despedido por publicar un vídeo en Tiktok mientras trabajaba: la Justicia no apoya su apelación

Un año desde que Carles Puigdemont burló a los Mossos, entró en España, se reunió con sus fieles en el centro de Barcelona y se fue: cómo logro huir

Los países en los que los españoles no son bienvenidos incluso con un pasaporte válido

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla: “Hay que proteger a los españoles”

El excomisionado para la DANA, José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio

ECONOMÍA

Vito Quiles, implicado en una

Vito Quiles, implicado en una denuncia de Facua ante la Fiscalía de Criminalidad Informática contra una agencia de viajes

Los pagos con tarjeta aumentaron en España un 12% en el segundo semestre de 2024

Este es el pueblo que busca nuevos vecinos: perfecto para emprender, ofertas de empleo y casas desde 30.000 euros

Cuál es el precio de la luz en España para este sábado

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

DEPORTES

Iñigo Martínez, a un paso

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)