Sumar exige actuar con contundencia para frenar la ocupación de Gaza que planea el "Estado genocida de Israel"

Sumar ha reclamado a la comunidad internacional que responda con contundencia para "frenar el plan del Estado genocida de Israel para la ocupación de Gaza".

Así lo ha trasladado desde su cuenta oficial en la red social 'Bluesky', después de que el Gobierno de Israel haya aprobado este viernes la operación planeada por el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, para asumir el control de la ciudad de Gaza.

De esta forma, Sumar ha reclamado aplicar sanciones y embargos al país hebreo, así como asegurar que "Netanyahu sea juzgado por sus crímenes". "Si no lo paramos ahora, nos arrepentiremos toda la vida", ha concluido.

Mientras, el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha instado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a pedir la autorización a la ONU para, en cooperación con otros ejércitos europeos, "intervenir militarmente y detener los pies en Netanyahu".