Espana agencias

Sánchez manda su "cariño y apoyo" al excomisionado de la dana en Valencia tras su hospitalización

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mandado un mensaje de "cariño y apoyo" al excomisionado del Gobierno para la reconstrucción de la dana en la Comunidad Valenciana, José María Ángel, y para su familia después de que este haya tenido que ser hospitalizado tras un intento de suicidio.

"Todo mi cariño y apoyo a José María Ángel y a su familia en estos difíciles momentos", ha sido el mensaje publicado por le jefe del Ejecutivo en su cuenta de X.

José María Ángel dimitió de su cargo el 31 de julio tras conocerse un informe de la Agencia Valenciana Antifraude sobre una supuesta falsificación de un título universitario. En su escrito de renuncia, el propia Ángel recalcaba que "jamás" ha falsificado ningún documento ni se ha valido del mismo para acceder a ningún puesto.

TAMBIÉN MORANT Y TORRÓ

Aunque Sánchez no ha sido el único, la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, también ha querido trasladar su "cariño y afecto" hacia el excomisionado y su familia.

"En estado de shock y rotos de dolor por el estado de José María Ángel. Todo mi cariño y afecto hacia él y su familia en estos momentos tan duros, después de semanas de acoso. José María, ojalá que te recuperes lo más pronto posible. Estamos a tu lado", ha expresado la líder de los socialistas valencianos en redes sociales.

Y también la secretaria de Organización del PSPV, la valenciana Rebeca Torró, ha doicho tener "el corazón en un puño" por el excomisionado, con quien ha trabajado "muchos años": "Un compañero que durante 40 años ha tenido como principal objetivo el servicio público", ha escrito.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

JxCat suspende a Illa por su "mala gestión", sus incumplimientos y su "sumisión" a Sánchez

Infobae

Ximo Puig se pregunta a dónde nos aboca la política tras el caso de José María Ángel

Infobae

Temas del día de EFE España del viernes 8 de agosto de 2025 (13:30 horas)

Infobae

El central brasileño Vitor Reis, cedido del Manchester City al Girona

Infobae

El Girona cierra la pretemporada contra el Nápoles y con la novedad de Vitor Reis

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un año desde que Carles

Un año desde que Carles Puigdemont burló a los Mossos, entró en España, se reunió con sus fieles en el centro de Barcelona y se fue: cómo logro huir

Los países en los que los españoles no son bienvenidos incluso con un pasaporte válido

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla: “Hay que proteger a los españoles”

El excomisionado para la DANA, José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio

“He gastado cerca de 20.000 euros para nada”: varias víctimas denuncian las prácticas de este fabricante de piscinas

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 8 agosto

Un director ejecutivo de 22 años defiende trabajar 80 horas semanales: “Las jornadas laborales empiezan a las 9:00 y terminan a las 23:00”

El ‘Tesla vietnamita’ que sólo ha vendido 84 coches en toda Europa en los últimos seis meses: de la ambición de expansión al repliegue a Asia

Turkish Airlines planea presentar una oferta de compra por Air Europa

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Iñigo Martínez, a un paso

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)