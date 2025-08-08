Sánchez manda su "cariño y apoyo" al excomisionado de la dana en Valencia tras su hospitalización

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mandado un mensaje de "cariño y apoyo" al excomisionado del Gobierno para la reconstrucción de la dana en la Comunidad Valenciana, José María Ángel, y para su familia después de que este haya tenido que ser hospitalizado tras un intento de suicidio.

"Todo mi cariño y apoyo a José María Ángel y a su familia en estos difíciles momentos", ha sido el mensaje publicado por le jefe del Ejecutivo en su cuenta de X.

José María Ángel dimitió de su cargo el 31 de julio tras conocerse un informe de la Agencia Valenciana Antifraude sobre una supuesta falsificación de un título universitario. En su escrito de renuncia, el propia Ángel recalcaba que "jamás" ha falsificado ningún documento ni se ha valido del mismo para acceder a ningún puesto.

TAMBIÉN MORANT Y TORRÓ

Aunque Sánchez no ha sido el único, la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, también ha querido trasladar su "cariño y afecto" hacia el excomisionado y su familia.

"En estado de shock y rotos de dolor por el estado de José María Ángel. Todo mi cariño y afecto hacia él y su familia en estos momentos tan duros, después de semanas de acoso. José María, ojalá que te recuperes lo más pronto posible. Estamos a tu lado", ha expresado la líder de los socialistas valencianos en redes sociales.

Y también la secretaria de Organización del PSPV, la valenciana Rebeca Torró, ha doicho tener "el corazón en un puño" por el excomisionado, con quien ha trabajado "muchos años": "Un compañero que durante 40 años ha tenido como principal objetivo el servicio público", ha escrito.