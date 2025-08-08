Rufián denuncia que PP y Vox no quieren que musulmanes recen en público pero sí que trabajen en el campo "a 50 grados"

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha denunciado este viernes que PP y Vox no quieren que los musulmanes practiquen su religión en lugares públicos, pero sí que trabajen bajo altas temperaturas en el campo.

"No los quieren rezando en el polideportivo del pueblo pero sí a 50 grados trabajando en los invernaderos del campo", ha reprochado el diputado a través de un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

De esta forma ha arremetido contra el apoyo del PP a una iniciativa de Vox en la localidad murciana de Jumilla que impide llevar a cabo celebraciones islámicas en lugares públicos.