Ratificado el archivo de la causa contra varios directivos de la CRTVG por supuesto acoso laboral

La Audiencia Provincial de A Coruña ha ratificado, al desestimar el recurso de apelación interpuesto por la demandante, el fallo previo del Juzgado de Instrucción Número 1 de Santiago que decretaba el sobresimiento provisional y archivo de la causa contra nueve directivos, exdirectivos y trabajadores de la CRTVG --ahora Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG)--.

Este proceso se inició en mayo de 2023 a raíz de una querella presentada por una trabajadora que afectaba a varios directivos de la Corporación, entre ellos al anterior director xeral de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo.

El fallo judicial contra el que se presentó recurso de apelación y que se hizo público el pasado mes de abril enumeraba los hechos relatados en la querella --como un cambio de puesto laboral-- y negaba que en cada uno de ellos hubiese una situación de acoso laboral.

La Audiencia lo ha ratificado en un auto que lleva la fecha de finales de junio y en el que se concluye que, "analizados de forma objetiva e imparcial, y valorados de forma tanto individual como en su conjunto, ninguno de los actos imputados a los investigados y que resultan de las diligencias de investigación practicadas, pueden ser considerados como hostiles o humillantes y, en todo caso, constitutivos de una situación grave de acoso".

Lo que revela la instrucción practicada, argumenta el auto, antes de confirmar el archivo, es "la existencia de una situación de conflicto laboral, provocado por aquel inicial cambio de puesto de trabajo, que genera ansiedad o malestar en la querellante, tal y como resultan de los informes médicos obrantes en autos, pero en todo caso ajena al derecho penal sancionador".

