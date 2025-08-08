Queda en libertad el hombre acusado de agredir sexualmente a su hija, menor de edad, en Lugo

El hombre que fue detenido este jueves por agentes de la Policía Nacional en Lugo acusado de agredir sexualmente a su hija, menor de edad, durante años, ha quedado en libertad.

Fuentes judiciales han confirmado que ha pasado a disposición judicial este mismo viernes y ha quedado en libertad investigado por un presunto delito de agresión sexual.

Según fuentes conocedoras del caso consultadas por Europa Press, la detención se produjo este jueves después de que se presentase una denuncia en la Comisaría lucense.