Queda en libertad el hombre acusado de agredir sexualmente a su hija, menor de edad, en Lugo

El hombre que fue detenido este jueves por agentes de la Policía Nacional en Lugo acusado de agredir sexualmente a su hija, menor de edad, durante años, ha quedado en libertad.
Fuentes judiciales han confirmado que ha pasado a disposición judicial este mismo viernes y ha quedado en libertad investigado por un presunto delito de agresión sexual.
Según fuentes conocedoras del caso consultadas por Europa Press, la detención se produjo este jueves después de que se presentase una denuncia en la Comisaría lucense.
Últimas Noticias
El Defensor del Pueblo actúa de oficio y requiere información a la alcaldesa de Jumilla
La policía libera a siete mujeres explotadas sexualmente en Torre Pacheco (Murcia)
Detenida en Fuerteventura una pareja que se atrincheró y usó a su bebé de escudo humano
Jefté Betancor, pichichi de Grecia, refuerza la delantera del Albacete
El delantero canario llega al club manchego tras una exitosa temporada con 21 goles en Grecia y procedente del Olympiakos, en una cesión con opción de compra para convertirse en referencia ofensiva del equipo
Rusia disputará un partido amistoso contra Bolivia el 14 de octubre
MÁS NOTICIAS