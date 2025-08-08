Espana agencias

Prohibir los actos islámicos, el último de la larga lista de peajes de Vox al PP

El Ayuntamiento de Jumilla ha impulsado una medida para restringir celebraciones vinculadas a distintas comunidades en recintos deportivos, en una estrategia impulsada por condiciones de Vox para sostener coaliciones con los populares en diferentes regiones del país

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 8 ago (EFE).- La aprobación por el PP en Jumilla (Murcia) de la prohibición de actos religiosos, culturales o sociales en instalaciones deportivas municipales responde al último de los peajes exigidos por Vox para mantener su apoyo a los populares en diferentes instituciones, en una difícil relación con continuos pactos, rupturas y reencuentros.

Jumilla es el último y perfecto ejemplo de la relación entre ambos partidos, en unos lugares más fluida y en otros más complicada.

De forma parecida a como ocurre en otras administraciones, en esta localidad murciana el PP necesita al único representante de Vox para desempatar sus 10 concejales de los otros tantos que suman el PSOE e IU-Podemos (que allí van juntos), y por supuesto pone sus condiciones.

En función de estas, como ha recordado esta semana la concejala de IU-Podemos-AV en la localidad, Ana López, primero se eliminó la celebración institucional del Día de la Mujer el 8 de marzo, luego la del Día del Orgullo LGTBQ+, sin poner la bandera ni leerse manifiesto, y en esta ocasión le ha tocado al colectivo musulmán en Jumilla.

Ahora se ha dado la circunstancia de que la moción de Vox que exigía directamente vetar la fiesta islámica del cordero, finalmente rebajada por el PP, ha coincidido con la aprobación de los presupuestos, que han salido adelante gracias a la abstención de Vox, que ha conseguido eliminar la partida del plan de igualdad, las ayudas de cooperación internacional y las asignaciones para el funcionamiento de los grupos municipales.

El primer gran acuerdo entre PP y Vox que llevó a cargos de esta formación a un gobierno autonómico, el de Castilla y León en marzo de 2022, aporta otro ejemplo de la compleja relación entre los dos principales partidos de la derecha española.

Ese acuerdo comienza con un reconocimiento de discrepancias: "Reunidos los representantes electos del Partido Popular y Vox, conscientes de las diferencias entre las dos formaciones, pero responsables ante el mandato de los ciudadanos de Castilla y León, presentan este acuerdo de legislatura".

En él se encuentran ya compromisos que recogen postulados de Vox que el PP trata de compatibilizar con los suyos, como cuando se dice que se aprobará una ley de lucha contra la "violencia intrafamiliar", pero a la vez que se actualizará la normativa vigente -violencia de género- o que se promoverá una inmigración "ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León".

Pactos similares se extendieron tras las elecciones autonómicas de 2023 a las diferentes comunidades donde el PP no consiguió la mayoría absoluta o el apoyo de otro grupo, como sí ocurrió en Cantabria gracias a los regionalistas de Miguel Ángel Revilla.

En la Comunidad Valenciana, el a la postre presidente autonómico Carlos Mazón tardó pocas semanas en firmar con Vox un acuerdo que dio a los de Santiago Abascal la vicepresidencia y varias consejerías e incluyó la voluntad de derogar las normas que "atacan la reconciliación en los asuntos históricos" o poner en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "los posibles casos de inmigración ilegal, con especial atención a las mafias organizadas".

De forma parecida, PP y Vox alcanzaron acuerdos como estos en más de un centenar de municipios y en los gobiernos autonómicos de Aragón, Extremadura y Murcia y, sin entrar los de Abascal en el ejecutivo, en Baleares, aunque hace un año saltaron por los aires al no rechazar el PP el reparto de migrantes menores no acompañados como le exigió Vox.

Un año después, PP y Vox han podido aprobar de nuevo presupuestos en la Comunidad Valenciana o Murcia, pero mantienen las espadas en alto en Aragón, Castilla y León y Extremadura, lo que no ha impedido que juntos hayan derogado las leyes de memoria aprobadas por los anteriores ejecutivos de izquierdas en varias de ellas. EFE

Temas Relacionados

VoxPartido PopularPSOEIU-PodemosJumillaCastilla y LeónPactos políticosProhibición religiosaComunidad ValencianaSantiago AbascalEFE

Últimas Noticias

El Valencia llega sin ganar en esta pretemporada al último test en Mestalla ante el Torino

Infobae

El Trofeo Festa d’Elx pone a prueba al Elche ante un Hércules crecido

Infobae

El portero del Lille Lucas Chevalier va a fichar hoy con el PSG para cinco temporadas

Infobae

Zaragoza y Huesca cierran su pretemporada con el Memorial Carlos Lapetra en juego

Infobae

Partey, Pino y Akomach, novedades en la sesión del Villarreal

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un año desde que Carles

Un año desde que Carles Puigdemont burló a los Mossos, entró en España, se reunió con sus fieles en el centro de Barcelona y se fue: cómo logro huir

Los países en los que los españoles no son bienvenidos incluso con un pasaporte válido

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla: “Hay que proteger a los españoles”

El excomisionado para la DANA, José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio

“He gastado cerca de 20.000 euros para nada”: varias víctimas denuncian las prácticas de este fabricante de piscinas

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 8 agosto

Un director ejecutivo de 22 años defiende trabajar 80 horas semanales: “Las jornadas laborales empiezan a las 9:00 y terminan a las 23:00”

El ‘Tesla vietnamita’ que sólo ha vendido 84 coches en toda Europa en los últimos seis meses: de la ambición de expansión al repliegue a Asia

Turkish Airlines planea presentar una oferta de compra por Air Europa

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Iñigo Martínez, a un paso

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)