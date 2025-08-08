Espana agencias

PP culpa a Sánchez de hacer de la financiación "una subasta donde castiga a comunidades del PP" tras liquidación de 2023

Por Newsroom Infobae

Guardar

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha considerado este jueves sobre la financiación de las comunidades autónomas que "Pedro Sánchez ha convertido el sistema de financiación autonómica en una subasta en el que él da más al que le garantiza los votos y castiga a las comunidades gobernadas por el Partido Popular".

Bendodo se ha pronunciado así sobre la liquidación definitiva de la financiación autonómica del ejercicio 2023, que se hace con dos años de diferencia respecto a las entregas a cuenta, y que ha analizado la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) a partir de los datos publicados por el Ministerio de Hacienda.

"Hace pocas semanas hemos comprobado el avance del cupo separatista", ha subrayado Bendodo a preguntas de los periodistas desde Marbella (Málaga), en alusión a la negociación entre Gobierno y Generalitat sobre una financiación diferenciada para Cataluña.

El dirigente del PP ha afirmado que España tiene "un gobierno corrupto y nefasto" y ha situado como regiones perjudicadas a Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid y la Región de Murcia.

Ha criticado Bendodo que "esto no es igualdad, esto no es justicia fiscal, es atraco institucionalizado para contentar al independentismo", antes de advertir del hecho de que "cada día que pasa Sánchez sigue destrozando el principio de igualdad" y "ahora para Sánchez tiene que haber tierras de primera y tierras de segunda".

"NIEGA LOS PRESUPUESTOS A UN PAÍS POR CÁLCULOS ELECTORALES"

De igual forma ha recriminado al Gobierno que "niega los presupuestos a un país entero por sus cálculos electorales", circunstancia que ha situado como "incumpliendo la Constitución por no presentar los presupuestos", antes de sostener la obligación constitucional de que en el último trimestre del año lleve un proyecto de presupuestos "para debatir en el Congreso, convencer a los grupos y aprobarlo o no".

"España no se merece esto, se merece palabra, gestión y compromiso", ha sostenido el dirigente nacional del PP, quien se ha mostrado convencido de que "éste es el modelo que va a tener España con el presidente Feijóo cuando Sánchez se digne a devolver las palabras".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bendodo: "Renfe ha pasado de ser un símbolo de puntualidad" a "una agencia de colocación para Sánchez y sus socios"

Bendodo: "Renfe ha pasado de

PP avisa que "hay que echarse a temblar con la cumbre" de Sánchez, Zapatero e Illa en La Mareta: "¿Qué irán a pactar?"

PP avisa que "hay que

Ratificado el archivo de la causa contra varios directivos de la CRTVG por supuesto acoso laboral

Infobae

IU exige al PP que se aclare: critica los contratos con Huawei y tiene un memorando con el Partido Comunista chino

IU exige al PP que

La Audiencia Nacional fija el juicio a la pieza catalana del 'caso Efial' para septiembre y octubre de 2026

La Audiencia Nacional fija el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los focos de Forcarei y

Los focos de Forcarei y O Saviñao, aún activos, dificultan la estabilización total de los incendios en Galicia

Los aduaneros revisan una maleta en este aeropuerto francés y encuentran un animal en peligro de extinción: “Está en estado preocupante”

La víctima de la agresión de Torre Pacheco muestra su “impotencia” ante la puesta en libertad del detenido y espera que “no le toque a otro”

Un motorista es pillado a 320 kilómetros por hora y le retiran el permiso durante 3 meses: casi triplica el límite de velocidad

La sociedad público-privada de la Xunta y Abanca promotora de proyectos como Altri se disuelve tras “cumplir su propósito fundacional”

ECONOMÍA

Un abogado explica qué ocurre

Un abogado explica qué ocurre si te despiden mientras estás de vacaciones y advierte: “No dejes pasar el tiempo”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

“Hasta 900 euros de pérdidas por día”: el calvario de un restaurante cuyos clientes reservan mesas y no se presentan

La Seguridad Social exige a una viuda que devuelva 11.000 euros porque su marido defraudó al INSS: la Justicia la absuelve porque no había aceptado la herencia

DEPORTES

Los nominados al Balón de

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles

Lluvia de críticas a Ibai Llanos por crear un club de fútbol que jugará de manera profesional