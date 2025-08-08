Espana agencias

La Fiscalía pide a la AN que proceda a la "reparación integral" del exjuez Garzón y se borren sus antecedentes penales

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha pedido al tribunal que inste al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a la "reparación integral" del exjuez Baltasar Garzón al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales al condenarle a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación por ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados en el 'caso Gürtel'.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Manuel Campoy solicita a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que se condene a la Administración Pública a "borrar y eliminar los antecedentes penales" de Garzón y a "adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro".

En concreto, lo que requiere la Fiscalía es que se impulse "la elaboración de los proyectos normativos pertinentes, que establezcan las medidas necesarias, para garantizar con proyección de generalidad, en los supuestos de enjuiciamiento, de modo efectivo y en lo sucesivo la razonable apariencia de imparcialidad, la revisión por un tribunal superior, y la existencia de provisiones suficientemente explícitas, claras y precisas que definan con exactitud la conducta prohibida".

Además, el Ministerio Público también pide que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 2021 que concluyó que el Tribunal Supremo vulneró el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la revisión de la condena y la pena del exmagistrado cuando le condenó a la citada inhabilitación.

SOLICITA QUE SE LE INDEMNICE

De igual forma, la Fiscalía insta a que "se declare no ser conforme a Derecho la desestimación por silencio administrativo por la Administración Pública demandada, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, de la solicitud presentada por el demandante sobre cumplimiento e implementación del dictamen".

Pide, además, que "se acuerde la condena de la Administración Pública demandada al pago de la indemnización por daños y perjuicios en la cuantía reclamada por el demandante o, subsidiariamente, la que se determine en ejecución de sentencia, conforme a las bases que se establezcan".

El fiscal considera que, "sin que conste causa justificada", la Administración Pública ha incumplido con "la obligación de proporcionar al demandante un recurso efectivo, que requiere una reparación integral", que consiste en la aplicación de las medidas solicitadas.

EL DICTAMEN DE NACIONES UNIDAS

En el citado dictamen, el Comité consideraba que Garzón no tuvo "acceso a un tribunal independiente e imparcial en los procesos seguidos en su contra en el marco de los casos Franquismo --por el que fue absuelto-- y Gürtel", por lo que acordó que España compensara al exmagistrado por el daño causado.

Además, reprochó la actuación del Supremo y el hecho de que los procedimientos 'Franquismo' y 'Gürtel' fueran tramitados simultáneamente, con juicios celebrados con cinco días de diferencia y con jueces que participaron en ambas causas, pese a la solicitud del exmagistrado de que fueran recusados.

Según el dictamen, "el Estado parte tiene la obligación" de "borrar los antecedentes penales del autor y de proporcionarle una compensación adecuada por el daño sufrido". Asimismo, "tiene la obligación" de proporcionar al exjuez un recurso efectivo. El Comité indicó en 2021 que España "tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Javi Rodríguez: "Si estoy aquí, es porque todos han querido que sea así, incluido Torras"

Tras conquistar la liga húngara, el entrenador de Santa Coloma regresa al Barça con el respaldo de la directiva y la confianza de quienes lideran el proyecto deportivo, en un intento por recuperar la competitividad perdida en las últimas temporadas

Infobae

Nicolò D'Antino: "Estaba deseando encontrar un nuevo reto en mi carrera"

El extremo italiano expresó satisfacción por incorporarse al conjunto gallego, destacando el ambiente favorable de sus seguidores y su afinidad con el planteamiento táctico del entrenador Quique Domínguez, esperando contribuir significativamente en la próxima temporada

Infobae

Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube un 0,33 % pendiente de la Fed y de aranceles

El parqué neoyorquino comienza la sesión al alza, mientras los inversores evalúan el impacto de la reciente decisión de la Fed, los nuevos nombramientos y la entrada en vigor de tarifas sobre las cadenas de suministro y el consumo

Infobae

La Guardia Civil recupera la piedra del Acueducto de Segovia que pretendían subastar

Un individuo ofrecía a través de internet un bloque atribuido al monumento romano de la Unesco junto con fragmentos adicionales, lo que ha activado alertas de las autoridades, quienes investigan posibles delitos vinculados al patrimonio histórico

Infobae

Investigan a un hacker por un ataque a la plataforma educativa de Cantabria

Una investigación de la Audiencia Nacional indaga la filtración de numerosos registros de usuarios de la plataforma Yedra, según fuentes oficiales. El Gobierno regional y la Policía Nacional extreman medidas mientras alertan a la ciudadanía sobre potenciales riesgos de seguridad

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un conductor de tren es

Un conductor de tren es despedido por publicar un vídeo en Tiktok mientras trabajaba: la Justicia no apoya su apelación

Un año desde que Carles Puigdemont burló a los Mossos, entró en España, se reunió con sus fieles en el centro de Barcelona y se fue: cómo logro huir

Los países en los que los españoles no son bienvenidos incluso con un pasaporte válido

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla: “Hay que proteger a los españoles”

El excomisionado para la DANA, José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio

ECONOMÍA

Vito Quiles, implicado en una

Vito Quiles, implicado en una denuncia de Facua ante la Fiscalía de Criminalidad Informática contra una agencia de viajes

Los pagos con tarjeta aumentaron en España un 12% en el segundo semestre de 2024

Este es el pueblo que busca nuevos vecinos: perfecto para emprender, ofertas de empleo y casas desde 30.000 euros

Cuál es el precio de la luz en España para este sábado

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

DEPORTES

Iñigo Martínez, a un paso

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)