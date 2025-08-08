Espana agencias

La ANC acusa a Illa de "vender humo con cara de sepulturero" en su primer año de Govern

La Asamblea Nacional Catalana emitió un comunicado donde critica la gestión del primer año del actual gobierno y denuncia falta de avances en compromisos clave, llamando a retomar el proceso independentista para enfrentar los desafíos políticos y sociales

Por Newsroom Infobae

Barcelona, 8 ago (EFE).- La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha acusado este viernes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de "vender humo con cara de sepulturero" en su primer año de Govern, efeméride que se cumple hoy.

En un comunicado, la ANC rememora la "infame jornada" en la que Illa fue investido gracias a un pacto con ERC y Comuns y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "era perseguido por un despliegue desmesurado de Mossos d'Esquadra".

"Ante los gravísimos problemas que asolan Cataluña, el Govern Illa vende humo con cara de sepulturero", asevera la entidad independentista, que asegura que "con estrategias de márquetin" no se afrontan "dificultades" como la vivienda, el "caos" de Rodalies o la situación del sistema educativo.

La ANC opina que los "cuatro compromisos" que adquirió el ejecutivo catalán hace un año "no se han cumplido": ni la "construcción de una solución al conflicto político" con una "Convención Nacional"; el "impulso de un sistema de financiación singular"; el "refuerzo de los pilares del reconocimiento nacional de Cataluña, en especial el catalán", ni la obra de gobierno en materia de "políticas públicas".

En esta última carpeta, acusa al Govern de Salvador Illa de haber centrado su primer año de vida en la "españolización de Cataluña", con un "fomento del monarquismo", una "acción exterior para exhibir el final del conflicto" o un "apoyo incondicional a las sentencias judiciales contrarias a la causa catalana".

Ante esta radiografía, la entidad presidida por Lluís Llach, que cree que el "abismo" entre los votantes independentistas y ERC, JxCat y la CUP se ha "agudizado", llama a "retomar el camino" de la secesión, que considera "urgente".

"No hay soluciones autonomistas ni españolas para afrontar los retos de Cataluña en el siglo XXI. España es irreformable", sostiene el comunicado, que apela a una presunta "amenaza de desaparición" para poner en pie el "coraje necesario" entre la ciudadanía que permita "combatir al Estado opresor". EFE

esr/rq/aam

