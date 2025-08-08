IU reclama que el Consejo de Seguridad de la ONU intervenga ante el plan de Israel de ocupar la ciudad de Gaza

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha afirmado que el Consejo de Seguridad de la ONU "debe intervenir" y "detener el genocidio" en Gaza.
Así lo ha trasladado a través de un mensaje en la red social 'X', después de que el Gobierno de Israel haya aprobado este viernes la operación planeada por el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, para asumir el control de la ciudad de Gaza.
Santiago ha denunciado que "Netanyahu continúa sus crímenes cuando debería estar preso" y ha apelado a la comunidad internacional a no tolerar "un nuevo desplazamiento forzoso de población de un territorio ocupado".
