IU pide a Sánchez que busque el bloqueo al acuerdo arancelario con Trump si se somete a refrendo en el Consejo Europeo

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se comprometa a conseguir el bloqueo del acuerdo arancelario entre la Comisión Europea con Estados Unidos (EEUU), si éste al final tiene que ser refrendado en el Consejo Europeo.

En una entrevista con Europa Press y cuestionado sobre la entrada en vigor de los nuevos aranceles impulsados por el presidente norteamericano Donald Trump, ha reprochado que la UE está "demostrando al mundo" su "debilidad y sumisión" a los intereses y el "estilo matonista" que está desplegando, bajo su criterio, el mandatario estadounidense.

Tras enfatizar que la UE ha renunciando al principio de reciprocidad que debería esgrimirse como respuesta ante EEUU, Maíllo ha alertado que la estrategia de Trump le está "saliendo bien" y está sabiendo leer esa "debilidad" que ha mostrado hasta ahora la Comisión Europea, con su presidenta Úrsula von der Leyen a la cabeza.

"TRUMP NOS HA HUMILLADO"

"Nos ha humillado. La rendición de Von der Leyen en Escocia es como la rendición de Neville Chamberlain (exprimer ministro británico) o Édouard Daladier (expresidente galo) en Múnich, en 1938, ante Hitler. Estamos repitiendo con diferentes sujetos y diferentes roles posiciones de debilidad (...) ¿A dónde nos llevan esas posiciones de debilidad? A la mayor de las catástrofes", ha apostillado.

De esta forma, el líder de IU ha reivindicado que "hay que oponerse" a esos aranceles y ha demandado que España debe "bloquear" y "utilizar todos los resortes" a su alcance para que ese acuerdo entre Trump y Von der Leyen no salga adelante, ya sea en el Parlamento Europeo o en el ámbito nacional si al final tiene que someterse a votación en el Congreso o por parte de los distintos Estados miembros.

Y es que se reafirma en que, una vez que se conozca la redacción plasmada en un documento de ese pacto arancelario, España tiene que defender que no se ratifique o conseguir atraer a otros cuatro países para articular una "minoría de bloqueo" en el Consejo Europeo que impida su aplicación.

Es más, Maíllo ha recalcado que el resto del mundo tenía confianza en que Europa mirara "de tú a tú" a Estados Unidos y, por tanto, España tiene que convertirse en "esa esperanza democrática" basada en abanderar la "multilateralidad" contra la "rendición".

Por otro lado, ha manifestado también que el punto de compromiso de inversión de 600.000 millones en Estados Unidos reclamado por Trump es un elemento "frívolo" que no va a llegar a "ningún lado", dado que por "muy poderoso que sea" no puede obligar ni condicionar la inversión que acomete una empresa privada.

"NO VAN A CEJAR HASTA QUE SE ROMPAN RELACIONES CON ISRAEL"

Respecto a la situación en Gaza, Maíllo ha proclamado que IU, como fuerza que forma parte del Ejecutivo, "no va a cejar hasta que se rompan relaciones" con Israel, al que ha definido como un "Estado genocida" que "viola el derecho internacional" y está "exterminando" a la población palestina.

El coordinador de IU ha especificado que no solo se trata de romper relaciones diplomáticas sino "de todo tipo", que responda a un sentir generalizado en España de solidaridad con los palestinos y de "indignación" ante la actuación del primer ministro hebreo, Benjamin Netanyahu.

Tras reconocer los pasos que se han dado, como el reconocimiento del Estado palestino, ha exhortado a elevar la presión ante Israel y "acelerar más la decisiones políticas" frente al "genocidio" en Gaza.

Al respecto, ha afirmado que está convencido de que si se logra suspender el acuerdo de colaboración de la UE con Israel, se "paralizaría" la ofensiva hebrea en los territorios palestinos. "Israel sabe que no puede vivir sin ese acuerdo", ha zanjado.

