IU exige al PP que se aclare: critica los contratos con Huawei y tiene un memorando con el Partido Comunista chino

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha tachado de "estrategia de hiperventilación" los ataques del PP al Gobierno por los contratos con la empresa de telecomunicaciones en materia de seguridad, que solo beneficia a Vox, y ha instado a los populares a aclararse sobre su relación con China cuando es el único partido que tiene un memorando de entendimiento con el Partido Comunista de este país.

Durante una entrevista con Europa Press, ha subrayado que es llamativo esta ofensiva sobre los contratos con Huawei por parte de los populares, cuando hay cargos en la formación muy ligados a esta empresa citando el caso de su portavoz en la Eurocámara Esteban González Pons.

Es más, Maíllo ha ahondado en que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha firmado acuerdos de colaboración con la 'teleco' del país asiático.

Cuestionado sobre las declaraciones del secretario general del PP, Miguel Tellado, que apreciaba los contratos entre el Ejecutivo con Huawei como una "nueva rama de corrupción del Gobierno", el líder de IU lo ve como una simple "estrategia de comunicación hiperventilada", con el estilo de "matonismo" propio del 'número dos' de esta formación, que únicamente está orientada a soltar apelativos como "trama" o "corruptela" que luego queda en nada.

ABASCAL "COMIENDO PALOMITAS MIENTRAS TELLADO SACUDE EL ÁRBOL"

Maíllo ha enfatizado que solo se busca colocar en el discurso palabras "clave" como "trama corrupta o trama China" en el discurso político, cuando lo relevante es que el PP tiene que definirse y decirle a China "qué quiere ser de mayor si alguna vez llega al Gobierno".

De hecho, ha lanzado que con ese tono hiperbólico el PP en el fondo "está trabajando para el inglés", que en este caso "se llama Vox" y su presidente, Santiago Abascal, quien está "comiendo palomitas" mientras Tellado "sacude el árbol" al señalar como foco de controversia la contratación con Huawei.

EL CHOQUE ENTRE PP Y PNV, CONTRADICCIONES DE LA "BURGUESÍA"

Respecto al choque entre Tellado y el líder del PNV, Aitor Esteban, el coordinador general de IU ha opinado que solo refleja las "contradicciones de las burguesías madrileñas y vasca", consistente en que aunque ambas formaciones son próximas en materia económica los 'jetzales' están más cercanos al Gobierno en términos territoriales.

Maíllo ha reflexionado que las críticas de Tellado al PP pueden responder a que observan cierto cansancio en sectores del PNV con el apoyo al Ejecutivo e intentar "sacar renta" de ese escenario dentro del campo de la derecha.

Sin embargo, ha augurado que esa táctica del PP "no va a llegar a ningún lado" porque si el PNV apoyara a un PP que a su vez tiene una alianza con Vox, la formación vasca simplemente se "hundiría" en Euskadi.