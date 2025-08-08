Espana agencias

Infografías del viernes 8 de agosto

Mientras el gabinete israelí aprueba acciones militares en Gaza, crecen los despidos en empresas españolas, el transporte público aumenta usuarios según el INE y España combate focos de incendios por la ola de calor, con Galicia especialmente afectada

Por Newsroom Infobae

Guardar

ISRAEL PALESTINA - El gabinete de seguridad del Gobierno israelí, órgano que decide sobre la ofensiva en Gaza, aprobó esta madrugada un plan que incluye tomar Ciudad de Gaza y desplazar a su millón de habitantes, después de que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, anunciara que su intención es ocupar todo el enclave palestino.

EMPRESAS ERE - El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) que suponen despidos ha aumentado un 34,6 % interanual hasta mayo, mientras que los afectados por expedientes temporales (ERTE) han caído un 24,3 %.

TRANSPORTE VIAJEROS - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la cifra de usuarios del transporte público en el mes de junio tras un mayo en el que la cifra aumentó un 3,4 % con respecto al año pasado, especialmente por el empujón del interurbano que creció un 5,4 %.

INCENDIOS FORESTALES - España, en "riesgo extremo" de incendios a causa de la ola de calor, sigue luchando contra los fuegos en su territorio, con Galicia como una de las comunidades más afectadas al registrar varios focos.

EFE

otp/mcm

Disponibles en http://www.efeservicios.com/

Dirección de Contenidos Digitales - Agencia EFE - clientes@efe.com

Temas Relacionados

Conflicto Israel PalestinaIsraelPalestinaBenjamín NetanyahuAgencia EFEInstituto Nacional de EstadísticaGazaGaliciaIncendios forestalesTransporte públicoEFE

Últimas Noticias

El Valencia llega sin ganar en esta pretemporada al último test en Mestalla ante el Torino

Infobae

El Trofeo Festa d’Elx pone a prueba al Elche ante un Hércules crecido

Infobae

El portero del Lille Lucas Chevalier va a fichar hoy con el PSG para cinco temporadas

Infobae

Zaragoza y Huesca cierran su pretemporada con el Memorial Carlos Lapetra en juego

Infobae

Partey, Pino y Akomach, novedades en la sesión del Villarreal

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un año desde que Carles

Un año desde que Carles Puigdemont burló a los Mossos, entró en España, se reunió con sus fieles en el centro de Barcelona y se fue: cómo logro huir

Los países en los que los españoles no son bienvenidos incluso con un pasaporte válido

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla: “Hay que proteger a los españoles”

El excomisionado para la DANA, José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio

“He gastado cerca de 20.000 euros para nada”: varias víctimas denuncian las prácticas de este fabricante de piscinas

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 8 agosto

Un director ejecutivo de 22 años defiende trabajar 80 horas semanales: “Las jornadas laborales empiezan a las 9:00 y terminan a las 23:00”

El ‘Tesla vietnamita’ que sólo ha vendido 84 coches en toda Europa en los últimos seis meses: de la ambición de expansión al repliegue a Asia

Turkish Airlines planea presentar una oferta de compra por Air Europa

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Iñigo Martínez, a un paso

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)