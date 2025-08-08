Infografías del viernes 8 de agosto

ISRAEL PALESTINA - El gabinete de seguridad del Gobierno israelí, órgano que decide sobre la ofensiva en Gaza, aprobó esta madrugada un plan que incluye tomar Ciudad de Gaza y desplazar a su millón de habitantes, después de que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, anunciara que su intención es ocupar todo el enclave palestino.

EMPRESAS ERE - El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) que suponen despidos ha aumentado un 34,6 % interanual hasta mayo, mientras que los afectados por expedientes temporales (ERTE) han caído un 24,3 %.

TRANSPORTE VIAJEROS - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la cifra de usuarios del transporte público en el mes de junio tras un mayo en el que la cifra aumentó un 3,4 % con respecto al año pasado, especialmente por el empujón del interurbano que creció un 5,4 %.

INCENDIOS FORESTALES - España, en "riesgo extremo" de incendios a causa de la ola de calor, sigue luchando contra los fuegos en su territorio, con Galicia como una de las comunidades más afectadas al registrar varios focos.

