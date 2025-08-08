Ignacio Garriga (Vox): "Salvador Illa ha demostrado ser una estafa política"

Barcelona, 8 ago (EFE).- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha acusado este viernes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, de ser "una estafa política".

Así lo ha dicho Garriga en un comunicado, el día en que se cumple un año de la investidura de Illa como presidente de la Generalitat.

"Salvador Illa ha demostrado ser una estafa política", ha denunciado Garriga, que considera que hoy "Cataluña es más insegura, más pobre y más irreconocible" que hace un año.

En su opinión, Illa lidera "un gobierno continuista con el proyecto separatista" y ha tachado de "mentira" el eslogan del Govern a favor de la "prosperidad compartida".

"Su modelo es el de condenar a las clases medias y populares a no poder llegar a final de mes, incrementar el porcentaje de familias en riesgo de exclusión social y seguir con el saqueo fiscal incrementando impuestos", ha afirmado.

Garriga, que preside el grupo de Vox en el Parlamento catalán, ha asegurado que su partido "seguirá liderando la oposición frontal a esta deriva" de Illa. EFE