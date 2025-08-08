Espana agencias

Fiscalía pide que se obligue al Gobierno a investigar el impacto de las líneas eléctricas en el alimoche en Vizcaya

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Nacional que condene a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, a tramitar un procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental para investigar el impacto que puede tener la construcción de unas líneas eléctricas en Igorre (Vizcaya) en la especie alimoche común (neophron percnopterus), catalogada como "vulnerable" con riesgo de pasar a "peligro de extinción".

Así lo ha informado el Ministerio Público en una nota de prensa difundida este viernes, acompañada de un escrito en el que se da contestación a un recurso contencioso-administrativo que se presentó ante la Audiencia Nacional.

En concreto, la Fiscalía se pronuncia a raíz de un recurso interpuesto después de que Transición Ecológica desestimara por silencio administrativo una solicitud en la que se le pedía que adoptara medidas para prevenir la electrocutación de alimoches en el circuito Güeñes-Itxaso, en la zona de Atxarte, en el término municipal de Igorre, Vizcaya.

El fiscal Manuel Campoy solicita que se estime de forma parcial la queja y que se obligue a Transición Ecológica a tramitar un procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental por la posible existencia de daños medioambientales hacia el Patrimonio Nacional por la construcción e instalación del trazado de una línea eléctrica aérea promovida por la empresa Red Eléctrica de España SAU.

El Ministerio Público incide en que la construcción de dicha línea afecta a una de las "escasas zonas de España donde todavía subsiste, nidifica y se reproduce la especia alimoche común".

En su escrito, el fiscal recalca que "constan informes periciales que concluyen que la construcción e instalación de los apoyos T-40 a T-44 del trazado de la línea eléctrica aérea de 400 kv doble circuito Güeñes-Itxaso" constituyen una "amenaza significativa y seria" para la población del alimoche en Vizcaya a través de la "reducción de la calidad del hábitat en Igorre, que pasará de ser óptimo a subóptimo" por "abandono del nido por otro territorio en una zona subóptima y muerte por colisión de jóvenes y/o adultos en días de niebla".

Desde la Fiscalía recuerdan que la exigencia de responsabilidad medioambiental concierne al derecho constitucional de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Así las cosas, el Ministerio Público concluye que la desestimación por silencio administrativo de la solicitud presentada por el demandante "sin haberse iniciado ni tramitado" el procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental "no es conforme a derecho y, por consiguiente, anulable".

Por ello, pide a la Audiencia Nacional que así lo dicte en una sentencia en la que también condene a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente a tramitar el procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental (con fijación de plazo judicial para que se cumpla), a fin de determinar si existe o no responsabilidad medioambiental, y la adopción, en su caso, de las medidas pertinentes que deban acordarse, de prevención, evitación de nuevos daños y reparación".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Javi Rodríguez: "Si estoy aquí, es porque todos han querido que sea así, incluido Torras"

Tras conquistar la liga húngara, el entrenador de Santa Coloma regresa al Barça con el respaldo de la directiva y la confianza de quienes lideran el proyecto deportivo, en un intento por recuperar la competitividad perdida en las últimas temporadas

Infobae

Nicolò D'Antino: "Estaba deseando encontrar un nuevo reto en mi carrera"

El extremo italiano expresó satisfacción por incorporarse al conjunto gallego, destacando el ambiente favorable de sus seguidores y su afinidad con el planteamiento táctico del entrenador Quique Domínguez, esperando contribuir significativamente en la próxima temporada

Infobae

Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube un 0,33 % pendiente de la Fed y de aranceles

El parqué neoyorquino comienza la sesión al alza, mientras los inversores evalúan el impacto de la reciente decisión de la Fed, los nuevos nombramientos y la entrada en vigor de tarifas sobre las cadenas de suministro y el consumo

Infobae

La Guardia Civil recupera la piedra del Acueducto de Segovia que pretendían subastar

Un individuo ofrecía a través de internet un bloque atribuido al monumento romano de la Unesco junto con fragmentos adicionales, lo que ha activado alertas de las autoridades, quienes investigan posibles delitos vinculados al patrimonio histórico

Infobae

Investigan a un hacker por un ataque a la plataforma educativa de Cantabria

Una investigación de la Audiencia Nacional indaga la filtración de numerosos registros de usuarios de la plataforma Yedra, según fuentes oficiales. El Gobierno regional y la Policía Nacional extreman medidas mientras alertan a la ciudadanía sobre potenciales riesgos de seguridad

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un conductor de tren es

Un conductor de tren es despedido por publicar un vídeo en Tiktok mientras trabajaba: la Justicia no apoya su apelación

Un año desde que Carles Puigdemont burló a los Mossos, entró en España, se reunió con sus fieles en el centro de Barcelona y se fue: cómo logro huir

Los países en los que los españoles no son bienvenidos incluso con un pasaporte válido

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla: “Hay que proteger a los españoles”

El excomisionado para la DANA, José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio

ECONOMÍA

Vito Quiles, implicado en una

Vito Quiles, implicado en una denuncia de Facua ante la Fiscalía de Criminalidad Informática contra una agencia de viajes

Los pagos con tarjeta aumentaron en España un 12% en el segundo semestre de 2024

Este es el pueblo que busca nuevos vecinos: perfecto para emprender, ofertas de empleo y casas desde 30.000 euros

Cuál es el precio de la luz en España para este sábado

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

DEPORTES

Iñigo Martínez, a un paso

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)