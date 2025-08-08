El PP acusa a Illa de ser "igual de rehén" que Sánchez del independentismo

Madrid, 8 ago (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha cargado contra el PSOE por asumir "toda la agenda independentista" y ha acusado al presidente catalán, Salvador Illa, de ser "igual de rehén que Sánchez" del independentismo un año después de que Carles Puigdemont regresara a Cataluña y se esfumara tras dar un discurso.

Una huida que tuvo lugar el 8 de agosto del año pasado, mientras Illa era investido presidente de la Generalitat, y que Tellado ha recordado este viernes en un vídeo enviado a los medios al señalar que el expresident se paseó "a sus anchas" por el centro mismo de Barcelona y solo faltó la orquesta municipal para recibirlo porque "el palio" se lo puso el socialismo de Pedro Sánchez y Salvador Illa.

Un año después, ha insistido el dirigente popular, "el PSOE ha asumido toda la agenda independentista", desde la amnistía hasta la supresión del delito de sedición, la rebaja del delito de malversación "o ahora el cupo separatista".

Tellado ha destacado también que Illa está, como Sánchez, a merced del independentismo: los dos gobiernan sin Presupuestos, "aplica el cupo separatista y la misma política lingüística que los soberanistas y persigue con el plácet del socialismo una Agencia Tributaria propia".

Además, no sólo no suprime las embajadas catalanas -ha criticado- sino que acaba de anunciar la apertura de otra en China, sumando ya un total de 22. EFE