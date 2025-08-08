Espana agencias

El Govern de Illa hace un balance "positivo" de su primer año, apoyándose en los indicadores económicos

El Govern liderado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho un balance "positivo" del primer año de legislatura, apoyándose en los indicadores económicos y centrando su acción de gobierno en la recuperación del liderazgo económico, el impulso de políticas de vivienda, el refuerzo de la seguridad y la mejoras en los servicios públicos.

En un comunicado este viernes han remarcado tres indicadores económicos: el crecimiento de la economía catalana por encima de la media europea --en términos interanuales e intertrimestrales--, la caída del paro --con junio como mes más bajo desde 2008-- y una contención del "37%" del incremento del precio del alquiler.

También hacen hincapié en una reducción de delitos del 5,24% en el primer semestre de 2025 en relación con el mismo período del año anterior; el fin del episodio de la sequía, y las inversiones de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de 39,8 millones de euros en el primer trimestre para mejorar las infraestructuras hídricas.

Para Illa, las cifras ponen de manifiesto que Cataluña va, a su juicio, en el buen camino: "Hoy, 12 meses después, afirmamos que Cataluña se ha vuelto a poner en marcha mostrando nuestra mejor versión: una Cataluña fuerte que sea el mejor sitio para invertir, trabajar y vivir", ha dicho.

Cree que en este último año "se han sentado las bases de lo que debe ser Cataluña en los próximos 10 años" dando pasos, en sus palabras, hacia una etapa de estabilidad, de regreso al diálogo y de máxima ambición.

PLAN DE GOBIERNO

Han apuntado que su 'Pla de Govern' busca cumplir con los acuerdos de investidura, además de marcar las prioridades políticas de toda la legislatura, y que éste consta de 260 medidas que ya se han empezado a desarrollar este último año.

Entre ellas, se resalta el 'Pla Catalunya Lidera', que moviliza 18.500 millones de euros en 5 años; el incremento del cuerpo de los Mossos d'Esquadra hasta los 25.000 agentes en 2030; el despliegue del 'Pla de Barris i Vil·les'; la creación de la empresa mixta de Rodalies de Cataluña en el marco del traspaso de las competencias y el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, entre otros.

