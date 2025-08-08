El Gobierno confirma a Canarias la persona que acompañará a los menores migrantes asilados

El Gobierno de España ha confirmado en la tarde de este viernes la persona que acompañará a los menores migrantes no acompañados con protección internacional de asilo hacia la península, si bien matizan que cabe la posibilidad de que no encuentren vuelos para este lunes, 11 de agosto.

De todos modos, según confirman fuentes del Gobierno canario, desde el Ejecutivo central se les ha pedido la autorización para trasladarlos el lunes, día 11.

Esta confirmación por parte del Estado se produce después de que el Gobierno de Canarias solicitara la ratificación de la fecha de la salida de los menores, así como quién será la persona que los acompañará tras recibir la orden para la salida de los menores migrantes, que finalmente recoge que serán 10 y no ocho como se dijo en un principio.