Diana Morant, sobre el intento de suicidio del comisionado de la dana: Las cacerías inhumanas tienen consecuencias

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha trasladado su "cariño y afecto" hacia el excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel, y su familia tras su hospitalización después de un intento de suicidio, y ha vinculado este hecho con la polémica de la investigación por supuesta falsificuación de su currículum al asegurar que las "cacerías inhumanas" tienen consecuencias.

Ángel se encuentra ingresado en el Hospital de Llíria (Valencia). Según ha adelantado Las Provincias, el excomisionado y expresidnete del PSPV ingresó en el centro hospitalario tras un intento de suicidio. Fuentes conocedoras han confirmado a Europa Press que el también exalcalde de l'Eliana (Valencia) y exsecretario autonómico de Emergencias se encuentra en el hospital acompañado de su familia y allegados.

El excomisionado dimitió de este cargo el pasado 31 de julio tras conocerse un informe de la Agencia Valenciana Antifraude sobre una supuesta falsificación de un título universitario.

APOYO A ÉL Y SU FAMILIA

Morant se ha pronunciado primero en redes sociales, nada más conocer la noticia de la hospitalización: "En estado de shock y rotos de dolor por el estado de José María Ángel. Todo mi cariño y afecto hacia él y su familia en estos momentos tan duros, después de semanas de acoso. José María, ojalá que te recuperes lo más pronto posible. Estamos a tu lado", escribió.

Después, en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, la dirigente socialista ha enfatizado su mensaje censurando que la "cacería humana" tenga estas "consecuencias". "Estamos en shock, estamos rotos, recibiendo muchísimas muestras de dolor, de injusticia", ha incidido.

Aunque todavía no ha podido hablar con la familia de Ángel, la información que le han trasladado a la líder del PSOE valenciano es que estaba en un estado "grave" pero que habían conseguido "recuperarlo" y por tanto, parece que puede tener "buena evolución".

"Solo le deseo que salga de esta", ha remachado Morant para posteriormente poner el foco en el "acoso" que, a su juicio, ha sufrido Ángel pues cree que en sus propias palabras de despedida de la vida política y pública ya se hablaba de "dolor inhumano" y por tanto, cree que este "acoso" es lo que le ha llevado a tomar "ciertas decisiones".

Por tanto, cree que es importante abrir el debate sobre si es "normal deshumanizar tanto a las personas" y llevar a cabo esas "cacerías inhumanas" que, en palabras de la ministra, "causan tanto dolor" y además, pueden tener consecuencias con finales "muy dramáticos".