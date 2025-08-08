Espana agencias

Diana Morant, sobre el intento de suicidio del comisionado de la dana: Las cacerías inhumanas tienen consecuencias

Por Newsroom Infobae

Guardar

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha trasladado su "cariño y afecto" hacia el excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel, y su familia tras su hospitalización después de un intento de suicidio, y ha vinculado este hecho con la polémica de la investigación por supuesta falsificuación de su currículum al asegurar que las "cacerías inhumanas" tienen consecuencias.

Ángel se encuentra ingresado en el Hospital de Llíria (Valencia). Según ha adelantado Las Provincias, el excomisionado y expresidnete del PSPV ingresó en el centro hospitalario tras un intento de suicidio. Fuentes conocedoras han confirmado a Europa Press que el también exalcalde de l'Eliana (Valencia) y exsecretario autonómico de Emergencias se encuentra en el hospital acompañado de su familia y allegados.

El excomisionado dimitió de este cargo el pasado 31 de julio tras conocerse un informe de la Agencia Valenciana Antifraude sobre una supuesta falsificación de un título universitario.

APOYO A ÉL Y SU FAMILIA

Morant se ha pronunciado primero en redes sociales, nada más conocer la noticia de la hospitalización: "En estado de shock y rotos de dolor por el estado de José María Ángel. Todo mi cariño y afecto hacia él y su familia en estos momentos tan duros, después de semanas de acoso. José María, ojalá que te recuperes lo más pronto posible. Estamos a tu lado", escribió.

Después, en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, la dirigente socialista ha enfatizado su mensaje censurando que la "cacería humana" tenga estas "consecuencias". "Estamos en shock, estamos rotos, recibiendo muchísimas muestras de dolor, de injusticia", ha incidido.

Aunque todavía no ha podido hablar con la familia de Ángel, la información que le han trasladado a la líder del PSOE valenciano es que estaba en un estado "grave" pero que habían conseguido "recuperarlo" y por tanto, parece que puede tener "buena evolución".

"Solo le deseo que salga de esta", ha remachado Morant para posteriormente poner el foco en el "acoso" que, a su juicio, ha sufrido Ángel pues cree que en sus propias palabras de despedida de la vida política y pública ya se hablaba de "dolor inhumano" y por tanto, cree que este "acoso" es lo que le ha llevado a tomar "ciertas decisiones".

Por tanto, cree que es importante abrir el debate sobre si es "normal deshumanizar tanto a las personas" y llevar a cabo esas "cacerías inhumanas" que, en palabras de la ministra, "causan tanto dolor" y además, pueden tener consecuencias con finales "muy dramáticos".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

JxCat suspende a Illa por su "mala gestión", sus incumplimientos y su "sumisión" a Sánchez

Infobae

Ximo Puig se pregunta a dónde nos aboca la política tras el caso de José María Ángel

Infobae

Temas del día de EFE España del viernes 8 de agosto de 2025 (13:30 horas)

Infobae

El central brasileño Vitor Reis, cedido del Manchester City al Girona

Infobae

El Girona cierra la pretemporada contra el Nápoles y con la novedad de Vitor Reis

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un año desde que Carles

Un año desde que Carles Puigdemont burló a los Mossos, entró en España, se reunió con sus fieles en el centro de Barcelona y se fue: cómo logro huir

Los países en los que los españoles no son bienvenidos incluso con un pasaporte válido

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla: “Hay que proteger a los españoles”

El excomisionado para la DANA, José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio

“He gastado cerca de 20.000 euros para nada”: varias víctimas denuncian las prácticas de este fabricante de piscinas

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 8 agosto

Un director ejecutivo de 22 años defiende trabajar 80 horas semanales: “Las jornadas laborales empiezan a las 9:00 y terminan a las 23:00”

El ‘Tesla vietnamita’ que sólo ha vendido 84 coches en toda Europa en los últimos seis meses: de la ambición de expansión al repliegue a Asia

Turkish Airlines planea presentar una oferta de compra por Air Europa

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Iñigo Martínez, a un paso

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)