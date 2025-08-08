Espana agencias

Asturias se reafirma en la Declaración que firmó con Galicia y seis CCAA sobre financiación frente a Cataluña o Valencia

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, se ha desmarcado este viernes en Gijón de las propuestas de financiación singular lanzadas por sus compañeros de partido Salvador Illa para Cataluña o Diana Morant para la Comunidad Valenciana y se ha reafirmado en la Declaración de Santiago que firmó con Galicia y otras seis comunidades pidiendo negociación multilateral y no foros bilaterales.

"Yo soy leal a los acuerdos que firmo", ha dicho en una visita institucional a la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Barbón ha sido preguntado por la pretensión del Partido Socialista valenciano de lograr una financiación singular para su comunidad, igual que la que propone Illa para en Cataluña, y ha contestado que su posición "está más que clara".

Según ha explicado, su posición sobre financiación autonómica viene definida en el acuerdo firmado en el año 2020, ratificado por la Junta General, y que solo tuvo el voto en contra de Vox, pero que también viene en el Acuerdo de Santiago. "Yo soy leal a los acuerdos que firmo y la Declaración de Santiago es la posición que defenderá Asturias en materia de financiación autonómica", ha asegurado.

UNA DECLARACIÓN DE PRESIDENTES DEL PP Y DEL PSOE

Aquella declaración, que consta de 35 puntos, fue firmada en noviembre de 2021 por los presidentes de ocho comunidades autónomas de distinto signo político: Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria

Su apuesta parte de que el nuevo sistema de financiación autonómica "solo puede ser fruto" de un consenso multilateral, pidiendo que este debate "quede al margen" de los espacios bilaterales entre el Ejecutivo central y cada comunidad.

De esta manera los presidentes autonómicos quieren evitar lo que ya ocurrió con el modelo de financiación actual, que fue pactado en gran parte entre las autoridades catalanas y el entonces gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Estas ocho comunidades fijaron en Santiago de Compostela diferentes premisas en cuestión de financiación autonómica, local, sanidad, despoblación, educación, dependencia, cogobernanza y el envejecimiento de la población.

RECHAZA QUE SE PRIME LA POBLACIÓN

Sobre el caso concreto de la Comunidad Valenciana, Barbón ha recordado que hasta ahora esa comunidad había llegado a acuerdos con Andalucía, Murcia y Baleares para dar una propuesta concreta, que era que primara más el número de habitantes a la hora de distribuir población, algo que no comparte Asturias.

Así, el presidente asturiano ha recalcado que su postura es contraria a ello, ya que no es lo mismo prestar asistencia sanitaria cuando tienes una población envejecida y dispersa por el territorio, que cuando la tienes concentrada y joven.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Defensor del Pueblo actúa de oficio y requiere información a la alcaldesa de Jumilla

Infobae

La policía libera a siete mujeres explotadas sexualmente en Torre Pacheco (Murcia)

Infobae

Detenida en Fuerteventura una pareja que se atrincheró y usó a su bebé de escudo humano

Infobae

Jefté Betancor, pichichi de Grecia, refuerza la delantera del Albacete

El delantero canario llega al club manchego tras una exitosa temporada con 21 goles en Grecia y procedente del Olympiakos, en una cesión con opción de compra para convertirse en referencia ofensiva del equipo

Infobae

Rusia disputará un partido amistoso contra Bolivia el 14 de octubre

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un año desde que Carles

Un año desde que Carles Puigdemont burló a los Mossos, entró en España, se reunió con sus fieles en el centro de Barcelona y se fue: cómo logro huir

Los países en los que los españoles no son bienvenidos incluso con un pasaporte válido

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla: “Hay que proteger a los españoles”

El excomisionado para la DANA, José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio

“He gastado cerca de 20.000 euros para nada”: varias víctimas denuncian las prácticas de este fabricante de piscinas

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Bruselas destina 23.100 millones de euros a España del fondo NextGenerationEU: se invertirá en transporte o energía

Amancio Ortega, más allá de Zara: amplía su influencia en energía, logística y servicios esenciales a escala europea y mundial

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 8 agosto

DEPORTES

Iñigo Martínez, a un paso

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)