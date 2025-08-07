UPN quiere citar en el Senado a Chivite, Barkos, Alzórriz, Saiz, Remírez, Arasti y trabajadores de Servinabar

UPN quiere que comparezcan en el Senado a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; la expresidenta del Ejecutivo foral, Uxue Barkos; el ex vicesecretario general del PSN, Ramón Alzórriz; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el senador socialista Javier Remírez; el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, y a todos los trabajadores que ha tenido desde sus inicios la empresa Servinabar 2000, SL, "incluidos la hermana de Santos Cerdán y la pareja de Ramón Alzórriz".

En una nota de prensa, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha explicado que "la intención inicial" de su partido era que "hubieran comparecido en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, pero, dado que el pacto de PSN, EH Bildu y Geroa Bai lo ha impedido, tendrán que dar cuentas en la del Senado".

Para Ibarrola, "es imprescindible que todas estas personas den explicaciones acerca de las operaciones y los contratos que se están investigando en el marco de la supuesta trama de mordidas en adjudicaciones de obras públicas que habría liderado Santos Cerdán".

Además, ha considerado que "es lamentable que partidos como EH Bildu y Geroa Bai sigan anteponiendo sus intereses partidistas a que los navarros y navarras podamos conocer qué ha sucedido con las adjudicaciones en las que han participado las empresas que se están investigando por la UCO y que, no olvidemos, se llevaron a cabo en todos los casos con gobiernos de Barkos y Chivite, y en ningún caso con UPN".

"A ninguno de ellos les importa ni les interesa que se conozca la verdad. Su único objetivo es proteger al Gobierno de María Chivite", ha criticado. En el caso de Geroa Bai, ha dicho, "porque forma parte de él y, en el de EH Bildu, para seguir obteniendo favores y cesiones del Partido Socialista, entre los que ya se encuentran la alcaldía de Pamplona y la presidencia de la FNMC, y, en definitiva, para seguir blanqueando su pasado macabro sin necesidad de pedir perdón ni mostrar el más mínimo arrepentimiento".

Para Cristina Ibarrola, "si ya había sospechas acerca de las adjudicaciones a la empresa de Santos Cerdán y Antxon Alonso, los intentos desesperados del PSN por taparlo todo, con la necesaria complicidad de Geroa Bai y de EH Bildu, las hacen todavía más evidentes".

La presidenta de UPN ha afirmado que "lo que han hecho PSN, Geroa Bai y EH Bildu en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra es tan descarado que les delata, por lo que estoy segura de que los ciudadanos habrán tomado nota de su comportamiento".