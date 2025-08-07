Espana agencias

Ratificado el archivo de la causa contra varios directivos de la CRTVG por supuesto acoso laboral

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Audiencia Provincial de A Coruña ha ratificado, al desestimar el recurso de apelación interpuesto por la demandante, el fallo previo del Juzgado de Instrucción Número 1 de Santiago que decretaba el sobresimiento provisional y archivo de la causa contra nueve directivos, exdirectivos y trabajadores de la CRTVG --ahora Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG)--.

Este proceso se inició en mayo de 2023 a raíz de una querella presentada por una trabajadora que afectaba a varios directivos de la Corporación, entre ellos al anterior director xeral de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo.

El fallo judicial contra el que se presentó recurso de apelación y que se hizo público el pasado mes de abril enumeraba los hechos relatados en la querella --como un cambio de puesto laboral-- y negaba que en cada uno de ellos hubiese una situación de acoso laboral.

La Audiencia lo ha ratificado en un auto que lleva la fecha de finales de junio y en el que se concluye que, "analizados de forma objetiva e imparcial, y valorados de forma tanto individual como en su conjunto, ninguno de los actos imputados a los investigados y que resultan de las diligencias de investigación practicadas, pueden ser considerados como hostiles o humillantes y, en todo caso, constitutivos de una situación grave de acoso".

Lo que revela la instrucción practicada, argumenta el auto, antes de confirmar el archivo, es "la existencia de una situación de conflicto laboral, provocado por aquel inicial cambio de puesto de trabajo, que genera ansiedad o malestar en la querellante, tal y como resultan de los informes médicos obrantes en autos, pero en todo caso ajena al derecho penal sancionador".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP iguala a Illa con Sánchez por gobernar sin presupuestos y comprar discurso independentista y el cupo separatista

El PP iguala a Illa

El PP exige explicaciones a Robles por la renuncia de su ministerio a adquirir cazas estadounidenses F-35

El PP exige explicaciones a

Rajoy, sobre Montoro: "Deberíamos ser todos un poco más prudentes y no exagerar" para que "no pase como pasó a Camps"

Rajoy, sobre Montoro: "Deberíamos ser

El PP insiste contra el PNV y avisa de que su "apoyo cómplice" a Sánchez le está costando votantes: "Cada vez son menos"

El PP insiste contra el

El PSOE exige al PP "transparencia" con el 'caso Montoro' y se pregunta si impulsarán una comisión de investigación

El PSOE exige al PP
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los obispos se suman a

Los obispos se suman a la Comisión Islámica y piden garantizar la libertad religiosa tras la moción del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia)

El Supremo obliga a las comunidades de propietarios a responder por los impagos a conserjes subcontratados si la empresa no cumple

El arquitecto Santiago Calatrava sufre el robo de un reloj valorado en 100.000 euros y lo recupera en minutos

Un trabajador fallece en un siniestro mientras conducía un vehículo de empresa y no se considera accidente laboral porque dio positivo en cocaína

El Gobierno destina 20 millones a ayuda humanitaria a Gaza en lo que va de 2025 y supera los 76 millones desde 2023

ECONOMÍA

La okupa que se metió

La okupa que se metió en casa de otra okupa y la dejó sin casa: “Si ella se ha ido, el que se fue a Sevilla perdió su silla”

Qué hacer cuando el presidente de la comunidad de vecinos abusa de su cargo

Helado a precio de caviar: sube un 30% en los tres últimos años y este verano lo hará hasta un 10% más

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 7 agosto

DEPORTES

Los nominados al Balón de

Los nominados al Balón de Oro: España triunfa en casi todas las categorías

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles

Lluvia de críticas a Ibai Llanos por crear un club de fútbol que jugará de manera profesional