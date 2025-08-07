PP dice que Conde Pumpido está a las órdenes de Moncloa y apoya renovar el TC para "recuperar la senda de la justicia"

El PP considera que el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde Pumpido está "las órdenes" de Moncloa y, ante la renovación pendiente de la institución, insta al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a tomárselo en serio para lograr que el TC recupere "la senda de la justicia".

Así se ha pronunciado este jueves el vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, al ser preguntado por los periodistas por la renovación parcial del TC que debe acometerse este año y que afecta a cuatro magistrados, incluyendo al presidente.

A su juicio, Cándido Conde Pumpido "está única y exclusivamente pendiente de lo que se le ordena en la Moncloa", y el PP quiere que el Tribunal Constitucional "recupere la senda de respeto a las instituciones, a la justicia".

Y es que, según ha recordado, "en muchas de sus últimos acuerdos" el TC de Conde Pumpido "ha ido en contra de lo que decían los tribunales", como en el caso de la sentencia de los EREs y la ley de Amnistía. "Rogaría al señor Bolaños que esté presente, se lo tomé en serio y dejé de manipularlo todo, todo el tiempo", ha apostillado.