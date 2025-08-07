Espana agencias

PP culpa a Sánchez de hacer de la financiación "una subasta donde castiga a comunidades del PP" tras liquidación de 2023

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha considerado este jueves sobre la financiación de las comunidades autónomas que "Pedro Sánchez ha convertido el sistema de financiación autonómica en una subasta en el que él da más al que le garantiza los votos y castiga a las comunidades gobernadas por el Partido Popular".

Bendodo se ha pronunciado así sobre la liquidación definitiva de la financiación autonómica del ejercicio 2023, que se hace con dos años de diferencia respecto a las entregas a cuenta, y que ha analizado la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) a partir de los datos publicados por el Ministerio de Hacienda.

"Hace pocas semanas hemos comprobado el avance del cupo separatista", ha subrayado Bendodo a preguntas de los periodistas desde Marbella (Málaga), en alusión a la negociación entre Gobierno y Generalitat sobre una financiación diferenciada para Cataluña.

El dirigente del PP ha afirmado que España tiene "un gobierno corrupto y nefasto" y ha situado como regiones perjudicadas a Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid y la Región de Murcia.

Ha criticado Bendodo que "esto no es igualdad, esto no es justicia fiscal, es atraco institucionalizado para contentar al independentismo", antes de advertir del hecho de que "cada día que pasa Sánchez sigue destrozando el principio de igualdad" y "ahora para Sánchez tiene que haber tierras de primera y tierras de segunda".

"NIEGA LOS PRESUPUESTOS A UN PAÍS POR CÁLCULOS ELECTORALES"

De igual forma ha recriminado al Gobierno que "niega los presupuestos a un país entero por sus cálculos electorales", circunstancia que ha situado como "incumpliendo la Constitución por no presentar los presupuestos", antes de sostener la obligación constitucional de que en el último trimestre del año lleve un proyecto de presupuestos "para debatir en el Congreso, convencer a los grupos y aprobarlo o no".

"España no se merece esto, se merece palabra, gestión y compromiso", ha sostenido el dirigente nacional del PP, quien se ha mostrado convencido de que "éste es el modelo que va a tener España con el presidente Feijóo cuando Sánchez se digne a devolver las palabras".

