Espana agencias

La fragata 'Méndez Núñez' comparte ejercicios con la Armada de Japón antes de emprender regreso a España

Por Newsroom Infobae

La fragata 'Méndez Núñez', en su tránsito hacia el mar de Filipinas, ha realizado diversos ejercicios de interoperabilidad y de intercambio de personal entre unidades con la Armada de Japón, justo unos días antes de iniciar su regreso a España, cuya llegada al puerto base en Ferrol (Galicia) está estimada para mediados de octubre.

En un comunicado, la Armada ha subrayado que estas actividades evidencian "la alta capacidad de integración de la Armada con marinas aliadas y amigas", así como "la solidez de los procedimientos de cooperación internacional en el ámbito marítimo".

"Estas actividades operativas han permitido, en muy poco tiempo, alcanzar un nivel alto de interoperabilidad", ha señalado el capitán de Fragata, Jaime Salvador Muñoz-Delgado Perez, comandante de la 'Méndez Núñez', quien ha evidenciado también que algunos ejercicios han sido "complejos" y han servido para demostrar "la profesionalidad y camaradería de las dotaciones niponas y españolas".

Tras estas actividades, que tuvieron lugar después de la escala que la 'Méndez Núñez' hizo en el puerto de Kure (Japón) durante tres días, la fragata ya se ha reunido y opera de nuevo con el grupo del portaaviones británico HMS 'Prince of Wales', junto al que desplegó a finales de abril de este año y con el que se mantendrá hasta el próximo 10 de agosto, para después poner rumbo a España y regresar definitivamente a mediados de octubre.

El texto señala que la participación en este Grupo de Combate ha "supuesto un reto logístico y operativo" para la fragata 'Méndez Núñez' y su dotación, pero sobre todo "una oportunidad para demostrar la capacidad e independencia tecnológica" de España y la capacidad de proyección de las Fuerzas Armadas a distintas áreas geográficas, además de "reafirmar nuestro compromiso con la seguridad marítima y la estabilidad global".

