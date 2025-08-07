Espana agencias

IU exige al PP que se aclare: critica los contratos con Huawei y tiene un memorando con el Partido Comunista chino

Por Newsroom Infobae

Guardar

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha tachado de "estrategia de hiperventilación" los ataques del PP al Gobierno por los contratos con la empresa de telecomunicaciones en materia de seguridad, que solo beneficia a Vox, y ha instado a los populares a aclararse sobre su relación con China cuando es el único partido que tiene un memorando de entendimiento con el Partido Comunista de este país.

Durante una entrevista con Europa Press, ha subrayado que es llamativo esta ofensiva sobre los contratos con Huawei por parte de los populares, cuando hay cargos en la formación muy ligados a esta empresa citando el caso de su portavoz en la Eurocámara Esteban González Pons.

Es más, Maíllo ha ahondado en que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha firmado acuerdos de colaboración con la 'teleco' del país asiático.

Cuestionado sobre las declaraciones del secretario general del PP, Miguel Tellado, que apreciaba los contratos entre el Ejecutivo con Huawei como una "nueva rama de corrupción del Gobierno", el líder de IU lo ve como una simple "estrategia de comunicación hiperventilada", con el estilo de "matonismo" propio del 'número dos' de esta formación, que únicamente está orientada a soltar apelativos como "trama" o "corruptela" que luego queda en nada.

ABASCAL "COMIENDO PALOMITAS MIENTRAS TELLADO SACUDE EL ÁRBOL"

Maíllo ha enfatizado que solo se busca colocar en el discurso palabras "clave" como "trama corrupta o trama China" en el discurso político, cuando lo relevante es que el PP tiene que definirse y decirle a China "qué quiere ser de mayor si alguna vez llega al Gobierno".

De hecho, ha lanzado que con ese tono hiperbólico el PP en el fondo "está trabajando para el inglés", que en este caso "se llama Vox" y su presidente, Santiago Abascal, quien está "comiendo palomitas" mientras Tellado "sacude el árbol" al señalar como foco de controversia la contratación con Huawei.

EL CHOQUE ENTRE PP Y PNV, CONTRADICCIONES DE LA "BURGUESÍA"

Respecto al choque entre Tellado y el líder del PNV, Aitor Esteban, el coordinador general de IU ha opinado que solo refleja las "contradicciones de las burguesías madrileñas y vasca", consistente en que aunque ambas formaciones son próximas en materia económica los 'jetzales' están más cercanos al Gobierno en términos territoriales.

Maíllo ha reflexionado que las críticas de Tellado al PP pueden responder a que observan cierto cansancio en sectores del PNV con el apoyo al Ejecutivo e intentar "sacar renta" de ese escenario dentro del campo de la derecha.

Sin embargo, ha augurado que esa táctica del PP "no va a llegar a ningún lado" porque si el PNV apoyara a un PP que a su vez tiene una alianza con Vox, la formación vasca simplemente se "hundiría" en Euskadi.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP iguala a Illa con Sánchez por gobernar sin presupuestos y comprar discurso independentista y el cupo separatista

El PP iguala a Illa

El PP exige explicaciones a Robles por la renuncia de su ministerio a adquirir cazas estadounidenses F-35

El PP exige explicaciones a

Rajoy, sobre Montoro: "Deberíamos ser todos un poco más prudentes y no exagerar" para que "no pase como pasó a Camps"

Rajoy, sobre Montoro: "Deberíamos ser

El PP insiste contra el PNV y avisa de que su "apoyo cómplice" a Sánchez le está costando votantes: "Cada vez son menos"

El PP insiste contra el

El PSOE exige al PP "transparencia" con el 'caso Montoro' y se pregunta si impulsarán una comisión de investigación

El PSOE exige al PP
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los obispos se suman a

Los obispos se suman a la Comisión Islámica y piden garantizar la libertad religiosa tras la moción del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia)

El Supremo obliga a las comunidades de propietarios a responder por los impagos a conserjes subcontratados si la empresa no cumple

El arquitecto Santiago Calatrava sufre el robo de un reloj valorado en 100.000 euros y lo recupera en minutos

Un trabajador fallece en un siniestro mientras conducía un vehículo de empresa y no se considera accidente laboral porque dio positivo en cocaína

El Gobierno destina 20 millones a ayuda humanitaria a Gaza en lo que va de 2025 y supera los 76 millones desde 2023

ECONOMÍA

La okupa que se metió

La okupa que se metió en casa de otra okupa y la dejó sin casa: “Si ella se ha ido, el que se fue a Sevilla perdió su silla”

Qué hacer cuando el presidente de la comunidad de vecinos abusa de su cargo

Helado a precio de caviar: sube un 30% en los tres últimos años y este verano lo hará hasta un 10% más

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 7 agosto

DEPORTES

Los nominados al Balón de

Los nominados al Balón de Oro: España triunfa en casi todas las categorías

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles

Lluvia de críticas a Ibai Llanos por crear un club de fútbol que jugará de manera profesional